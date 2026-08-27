Από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου, παραμονή της ανόδου του Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Πενθήμερη εξόρμηση όλων των υπουργών σε 17 νομούς της Βορείου Ελλάδας ετοιμάζει η Ν.Δ. Από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου, παραμονή της ανόδου του Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η επιλογή των νομών που θα ολοκληρωθεί κάθε υπουργός έγινε από τον Γραμματέα Κ. Κυρανάκη με βάση τις απαιτήσεις των πολιτών σε συνδυασμό με συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Είτε για έργα που έχουν παραδοθεί είτε βρίσκονται σε φάση εξέλιξης και στην καθημερινότητα του. Στόχος να περάσει -σε μια σειρά από προβληματικούς νομούς για τη Ν.Δ. - το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν τους έχει αφήσει στη μοίρα τους.

Έτσι σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι περιοδείες έχουν ως εξής:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Θανάσης Καββαδάς

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Σπανάκης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σοφία Ζαχαράκη

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης, Κώστας Κατσαφάδος

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

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Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σέβη Βολουδάκη

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σταύρος Παπασταύρου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Δημήτρης Μαρκόπουλος

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Μαριλένα Σούκουλη

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Κώστας Βλάσης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Φλωρίδης, Βασίλης Κικίλιας

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Κώστας Κατσαφάδος

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κώστας Καραγκούνης

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Μαρκόπουλος

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Δένδιας, Ειρήνη Αγαπηδάκη

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Κώστας Κατσαφάδος

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Γιάννης Ανδριανός

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Δένδιας, Χρήστος Δερμεντζόπουλος

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σταύρος Παπασταύρου

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Νίκος Παπαϊωάννου

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Χρίστος Δήμας

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκη Κεραμέως



ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Τάκης Θεοδωρικάκος, Ιάσωνας Φωτήλας

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Ανδριανός

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Νίκος Παπαϊωάννου



ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Παπαστεργίου, Σταύρος Καλαφάτης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Νίκος Ταχιάος

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Σέβη Βολουδάκη

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Κώτσηρας

ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Λίνα Μενδώνη

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Νίκος Ταχιάος

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Ιάσωνας Φωτήλας

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Γεραπετρίτης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Άννα Καραμανλή

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Χρίστος Δήμας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιώργος Κώτσηρας, Θανάσης Δαβάκης

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Σέβη Βολουδάκη

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Παπαστεργίου

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Θάνος Πλεύρης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Κωστής Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Λίνα Μενδώνη

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Βασίλης Σπανάκης

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κώστας Βλάσης

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Μαργαρίτης Σχοινάς

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Δόμνα Μιχαηλίδου, Χάρης Θεοχάρης

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Νίκη Κεραμέως

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Θάνος Πλεύρης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Μαργαρίτης Σχοινάς

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Κώστας Καραγκούνης

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Κωστής Χατζηδάκης

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Θανάσης Κοντογεώργης

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Άννα Καραμανλή

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Μάκης Βορίδης

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Έλενα Ράπτη

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Μαργαρίτης Σχοινάς

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Γιάννης Βρούτσης

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Άδωνις Γεωργιάδης

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Μάκης Βορίδης

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Σταύρος Καλαφάτης

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Άννα Ευθυμίου

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Όλγα Κεφαλογιάννη

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Λίνα Μενδώνη

Λ.Ι.