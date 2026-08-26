«Το ότι «τα μέτρα που ανακοινώνει η Κυβέρνηση είναι «ψίχουλα»» αποδεικνύει ότι η Αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του ’80», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Το κόστος των μέτρων έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε με βάση και τις οροφές δαπανών. Έχει ήδη πει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ότι θα είναι σίγουρα ένα δισεκατομμύριο και, ίσως, και λίγο παραπάνω», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Βέβαια, στην ομιλία του το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός έχει ως στόχο να περιγράψει όχι μόνο την οικονομική πολιτική του 2027, αλλά και των επόμενων ετών, εφόσον οι πολίτες τον και μας εμπιστευτούν ξανά με την ψήφο τους στις εκλογές της άνοιξης του 2027. Το ότι «τα μέτρα που ανακοινώνει η Κυβέρνηση είναι «ψίχουλα»» αποδεικνύει ότι η Αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του ’80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που δίδαξε αυτή την λογική, να βαφτίζει «ψίχουλα» τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές και, δυστυχώς, πολλές κυβερνήσεις από όλους τους πολιτικούς χώρους με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, επανέλαβαν αυτή την λογική, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Να θυμίσω ότι τα ίδια κόμματα που λένε «ψίχουλα» τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η Κυβέρνηση, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα, που είναι ο μόνος τρόπος για να έχεις τη δυνατότητα να χρηματοδοτείς αυτά τα μέτρα, μιλάνε για υπερφορολόγηση των πολιτών και καταγγέλλουν τα παραπάνω φορολογικά έσοδα. Δηλαδή, οι ίδιοι πολιτικοί, τα ίδια κόμματα, τα οποία θεωρούν ότι είναι λίγα αυτά τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλλουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε αυτά τα μέτρα. Και κρατήστε ότι τα φορολογικά έσοδα αυτά, σε αντίθεση με το τι λέει ακόμη και σήμερα στις ανακοινώσεις της η Αντιπολίτευση και κοροϊδεύει τον κόσμο, δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης. Είναι αποτέλεσμα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, ανάπτυξης της οικονομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Πέρυσι έγινε -στο τρίτο σκέλος του ερωτήματός σας σας πάω τώρα- ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση όπου μειώθηκε ο Φόρος Εισοδήματος για το σύνολο των μισθωτών στον δημόσιο/ιδιωτικό τομέα των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Αναφέρομαι στις ατομικές επιχειρήσεις. Φέτος, σε συνέχεια προηγούμενων φορολογικών παρεμβάσεων, θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις με έμφαση, το ξαναλέω, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων και, ειδικά, των μικρομεσαίων και, βέβαια, τη στήριξη των οικογενειών».

Απάντηση στην ΕΛΑΣ για την καθιέρωση του όρου γυναικοκτονία

«Θα ξεκινήσω επειδή η κυβέρνηση αυτή βρίσκεται εφτά χρόνια στην εξουσία με το τι έχουμε κάνει. Γιατί έστω και μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της, να δολοφονηθεί, ένας άνθρωπος, να δολοφονηθεί, τότε η είδηση αυτή είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να ακούσει κανείς. Μόνο το 2025 η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίστηκε με διάφορους τρόπους 22.875 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είτε πιο ήπια είτε πολύ πιο σοβαρά και τραγικά, ενώ το '26 μέχρι και τον Ιούλιο που είναι ο τελευταίος πλήρης μήνας ο αριθμός αυτός είναι 12.373. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί εξήντα τρία γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την επικράτεια που δεν υπήρχαν. Εξειδικευμένα γραφεία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει το Panic Button, το οποίο έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και καθημερινά δεκάδες γυναίκες που απειλούνται το πατάνε και ίσως αποφεύγεται η κλιμάκωση, γιατί συνήθως όλα αυτά τα περιστατικά γίνονται όλο και πιο έντονα. Σήμερα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν ίσχυε στο παρελθόν, λειτουργούν είκοσι ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Γυναικών που είναι θύματα βίας και των παιδιών τους. Δεκαοχτώ λειτουργούν από δήμους, δύο από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που βρισκόμαστε σήμερα. Το εν λόγω δίκτυο περιλαμβάνει ακόμα σαράντα τέσσερα συμβουλευτικά κέντρα για γυναίκες θύματα βίας και τη γραμμή SOS 15900. Πάω όμως και σε κάτι το οποίο είναι και πολιτικό και ηθικό. Γιατί όλα αυτά δεν υπήρχαν μέχρι το 2019 και υπάρχουν και θα πολλαπλασιαστούν. Αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο και υπάρχει και η ηθική αντιμετώπιση από την πολιτική. Γιατί κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο στο θράσος και στην τσίπα. Αναφερθήκατε σε ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.

Δεν απευθύνομαι στον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει αποδείξει αν έχει τσίπα, ειδικά σε τέτοια θέματα. Απευθύνομαι στα μέλη του κόμματος αυτού και μάλιστα στα μέλη τα οποία έχουν βγει μπροστά και δεν ήταν ή τέλος πάντων ήταν σε περίοπτες θέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά στις γυναίκες του κόμματος αυτού, στις μητέρες και στους πατεράδες του κόμματος αυτού. Ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός και μάλιστα η εκπρόσωπος τύπου κυρία Κουφονικολάκου, είχε και θέση, ήταν βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού το 2019. Τη γυναικοκτονία, γιατί και η γυναικοκτονία και η δολοφονία οποιουδήποτε ανθρώπου έχει συγκεκριμένο πλαίσιο ποινής. Ενώ, λοιπόν, το πλαίσιο ποινής για την ανθρωποκτονία ήταν ισόβια, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, του προέδρου της κυρίας Κουφονικολάκου, τον οποίο εκπροσωπεί, μπορεί να εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα της ΕΛΑΣ, αλλά ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ, από ισόβια το αδίκημα αυτό το πήγε ισόβια ή μέχρι δεκαπέντε χρόνια κάθειρξης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στον ομαδικό βιασμό το ανώτατο όριο μειώθηκε από τα είκοσι χρόνια κάθειρξης στα δεκαπέντε. Στην εμπορία ανθρώπων, το γνωστό και ως trafficking, το κατώτατο όριο της κάθειρξης μειώθηκε από δέκα σε πέντε έτη. Αντίστοιχες μειώσεις είχαμε σε όλα τα βαριά κακουργήματα, ενώ κάποια εξ αυτών από κακουργήματα μετατράπηκαν σε πλημμελήματα. Μιλάω για την ευρύτερη κατηγορία των αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, που αφορούν παιδιά, γυναίκες. Συμφωνούν οι κυρίες και οι κύριοι της ΕΛΑΣ με όσα είχε κάνει πριν από εφτά χρόνια ο πρόεδρός τους; Αν συμφωνούν, τότε δεν δικαιούνται να βγάζουν ανακοινώσεις. Δημοκρατικά δικαιούνται, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλο θράσος, για να μην παρεξηγηθώ, για τέτοια θέματα. Εάν δεν συμφωνούν, τότε να βγουν να το πουν και να καταγγείλουν τον κύριο Τσίπρα πριν κουνήσουν το δάχτυλο σε αυτήν την κυβέρνηση», απάντησε σχετικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τα δημοσιεύματα για τα τεκμήρια

«Τρία σημεία θέλω να κρατήσουν οι πολίτες και η αντιπολίτευση, εφόσον έχει διάθεση να ακούσει. Όταν θέλεις να κάνεις σοβαρή αντιπολίτευση, δεν κάνεις a la carte παράθεση των πεπραγμένων μιας κυβέρνησης για ένα ζήτημα, όπως είναι η φορολογία. Και ειδικότερα, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί, αν θέλει να θυμηθεί τους φόρους των ελεύθερων επαγγελματιών η αντιπολίτευση, οφείλει, θεωρώ εγώ, για να την πάρει κάποιος στα σοβαρά και να μην πέφτει κάθε μήνα και μία μονάδα δημοσκοπικά, να μην μένει μόνο στα τεκμήρια, αλλά να μιλήσει και για τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο που αφορά κάθε εργαζόμενο σε αυτή τη χώρα και κάθε αυτοαπασχολούμενο και κάθε ατομική επιχείρηση που από το 29% έχει πάει το πολύ στο 20% και πολύ λιγότερο αν κάποιος έχει ένα παιδί, δύο παιδιά και πάει λέγοντας μέχρι και στο μηδέν μέχρι 20.000€. Να θυμηθεί ότι η προκαταβολή φόρου από το 100% πήγε στο 50% για φυσικά πρόσωπα, άρα και ατομικές επιχειρήσεις, από αυτή την κυβέρνηση, να θυμηθεί ότι καταργήθηκε το τέλος επιτηδεύματος για φυσικά πρόσωπα, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις και μια σειρά από άλλους φορολογικούς συντελεστές, που αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ και όλες οι υπόλοιπες μειώσεις, συνολικά οι μειώσεις φόρων άμεσων και έμμεσων από αυτή την κυβέρνηση είναι ήδη 83 και συνεχίζουμε.

Το δεύτερο. Από το 2023 που θεσπίστηκε το τεκμήριο μέχρι και το 2027 έχουν μεσολαβήσει κάποια πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα και έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις, τα οποία αγνοεί η αντιπολίτευση. Το τεκμήριο δεν ήταν μόνο του σε μία νομοθετική πρωτοβουλία. Το τεκμήριο είχε μαζί του μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που εξαιτίας αυτών, κυρίως αυτών, αλλά και του τεκμηρίου, το κράτος εισπράττει περίπου 2 δις παραπάνω το χρόνο, από χρήματα τα οποία ήταν «μαύρα» και δεν μπορούσε να τα εισπράξει τα προηγούμενα χρόνια. Τι είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός; Ότι ο στόχος είναι όσο εφαρμόζονται τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, να πηγαίνει πίσω το τεκμήριο, δηλαδή να φεύγουν σταδιακά προβλέψεις γύρω από αυτό. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις, ας μην βιάζονται κάποιοι, να δούμε τελικά τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τα οποία ήρθαν για να μείνουν, όλα τα υπόλοιπα μέτρα, το ηλεκτρονικό χρήμα, οι μεταβιβάσεις ακινήτων, τα POS, όλα τα υπόλοιπα τα οποία νομοθετήθηκαν τότε, τόσο παρέλκουν οι διατάξεις σχετικά με το τεκμήριο. Με φράση κλειδί τη συνέπεια.

Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι μία κυβέρνηση κρίνεται για την αποτελεσματικότητά της, τη συνέπειά της, τα πεπραγμένα της, αλλά και την δυνατότητα και την ικανότητα που έχει να προσαρμόζεται στα δεδομένα και να μην είναι δογματική. Αν ένας Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν είναι δογματικός, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να πιστώνεται σε έναν πολιτικό, ειδικά όταν διεκδικεί μία ακόμη θητεία και όχι να χρεώνεται. Κρατήστε αυτά, γιατί αυτά γνωρίζω προς το παρόν και τα υπόλοιπα σε κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα, εδώ ξανά στη Θεσσαλονίκη», συνέχισε.

Για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

«Δύο μεγάλα ψέματα μέσα σε μία ανακοίνωση. Δυστυχώς, τα ίδια ψέματα δεν τα λέει μόνο ο κ. Παππάς και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που έχει απομείνει, γιατί έχουμε και τον καινούριο που λέγεται ΕΛΑΣ, τα επαναλαμβάνουν σχεδόν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Το πρώτο ψέμα είναι ότι η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να δώσει τα χρήματα αυτά ή ένα μέρος των χρημάτων αυτών σε παροχές και επιλέγει να αποπληρώνει νωρίτερα το χρέος. Αυτό δεν ισχύει. Όσοι ξέρουν στοιχειώδη οικονομικά γνωρίζουν ότι η αποπληρωμή του χρέους αποτελεί μια χρηματοοικονομική, δηλαδή μια ταμειακή, συναλλαγή και όχι μια δημοσιονομική συναλλαγή, αφού αποπληρώνει μελλοντικές υποχρεώσεις της χώρας, άρα η συναλλαγή αυτή δεν υπολογίζεται στις οροφές δαπανών. Άρα, δεν είναι ότι η Κυβέρνηση μπορεί να τα δώσει σε παροχές και επιλέγει να τα δώσει στο χρέος. Δεν μπορεί να τα δώσει σε παροχές, γιατί θα ξεπεράσει αν το κάνει αυτό τις οροφές δαπανών. Απαγορεύεται, λοιπόν, να το κάνει», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε:

«Και οι επιλογές που έχει είναι ή να τα κρατήσει να κάθονται ή να πληρώνει νωρίτερα το χρέος. Και πάμε στο δεύτερο ψέμα το οποίο λένε, ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας κοστίζει παραπάνω. Ισχύει το αντίθετο. Κάθε χρόνο το Κράτος εξοικονομεί περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ με αυτή την πολιτική και σε βάθος επταετίας, τουλάχιστον 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τεχνικά αλλά και σημαντικά. Υπάρχει, όμως, και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο είναι η αξιοπιστία της χώρας. Μέσα σε επτά χρόνια έχουν διπλασιαστεί οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: 95% έχουν αυξηθεί για την ακρίβεια. Το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα στην Ευρώπη, το ποσοστό του 95% στην Ελλάδα, είναι 5%, αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους, όπως και η αύξηση των εξαγωγών και όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει: μεταρρυθμίσεις, το Ψηφιακό Κράτος, που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας δεν φυτρώνουν, δεν προκύπτουν με έναν μαγικό τρόπο. Δημιουργούνται μετά από επενδύσεις. Επειδή κάποιοι άνθρωποι βλέπουν μια σταθερότητα, βλέπουν μια σοβαρή Κυβέρνηση, βλέπουν μια Κυβέρνηση που πληρώνει τις υποχρεώσεις της, που δεν είναι το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης και επενδύουν παραπάνω χρήματα, αν ήταν ήδη στην Ελλάδα ή φέρνουν τα χρήματά τους εδώ και δημιουργούν δουλειές. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό και από τα προηγούμενα. Η Ελλάδα έμαθε να ζει, οι Κυβερνήσεις, όχι οι πολίτες «δανειζόμενη» από τα παιδιά που γεννιούνται ή δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αποφάσισε η Κυβέρνηση αυτή να αλλάξει λογική και να μην παραδίδει, να μην παραδώσει, όταν έρθει εκείνη η ώρα, μια ακόμα πιο χρεωμένη χώρα. Για εμένα αυτό είναι από τα πιο σημαντικά της πολιτικής μας».

{https://www.youtube.com/watch?v=xwN4vN5SMCA}

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, παρουσία του Πρωθυπουργού, εγκαινιάζεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Η παράδοση της νέας γραμμής στην κυκλοφορία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης.

Στο εξής στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα τρία λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη νέων συρμών στην κυκλοφορία.

Η λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει καταγραφεί μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, προσελκύοντας νέους επιβάτες και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Η επέκταση του Μετρό συνοδεύεται από αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, σχεδιάζεται, σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό με λεωφορειακές γραμμές.

Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη.

Η μεγάλη αλλαγή, όμως, δεν αφορά μόνο το Μετρό. Τα τελευταία επτά χρόνια έχει συντελεστεί ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με αιχμή την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων.

Το 2019 μόλις 250 λεωφορεία βρίσκονταν σε κυκλοφορία στην πόλη, με μέσο όρο ηλικίας 14,5 έτη. Σήμερα, στην ευρύτερη Θεσσαλονίκη δρομολογούνται καθημερινά 500 λεωφορεία, εκ των οποίων 206 λεωφορεία του ΟΑΣΘ είναι ολοκαίνουρια. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, που έχει ήδη αποτυπωθεί στην ποιότητα και την αξιοπιστία των μετακινήσεων.

Σημαντική ενίσχυση για τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης αποτελούν τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, που παρελήφθησαν πρόσφατα και εντάσσονται από τον Σεπτέμβριο στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, προσλαμβάνονται 171 νέοι οδηγοί στον ΟΑΣΘ μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Η αύξηση του διαθέσιμου στόλου, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του προσωπικού, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περισσότερα δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Η προσπάθεια ανανέωσης συνεχίζεται, με στόχο έως το 2027 την πλήρη ανανέωση του στόλου με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης.

Η αναβάθμιση των συγκοινωνιών συνοδεύεται και από τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των μετακινήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, έχει υλοποιήσει παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση των χάρτινων εισιτηρίων με ηλεκτρονικά και η λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το κοινό, ενώ προχωρούν οι ενέργειες για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων κομίστρου λεωφορείων και Μετρό.

Ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης αλλάζει και αυτή η αλλαγή μεταφράζεται σε καλύτερη καθημερινότητα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.

Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του ν. Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων.

Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν.

Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από την χώρα μας δύο φρεγατών FREMM.

Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας η οποία μέσα σε επτά χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δυναμική.

Η απόκτηση των φρεγατών αυτών σε συνέχεια των φρεγατών Belharra θα δημιουργήσει ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με στόχο την μείωση του κόστους ζωής των νοικοκυριών.

Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών.

Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.

Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», το οποίο υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ, μετά την πιλοτική εφαρμογή του, καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια.

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθούν η μοριοδότηση και η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του υποψηφίου.

Ανάλογα με την κατηγορία ανάγκης που προκύπτει από την αξιολόγηση, η μηνιαία αξία της Προσωπικής Βοήθειας διαμορφώνεται από 416 ευρώ για μικρή ανάγκη έως και 1939 για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο ωφελούμενος επιλέγει τον Βοηθό του και οργανώνει την υποστήριξη που χρειάζεται στην καθημερινή και προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στις σπουδές, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, με βασικό στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη αποκατάσταση των πληγέντων. Κεντρική επιλογή του νέου πλαισίου είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους από ένα κυρίως αποκαταστατικό και γραφειοκρατικό μοντέλο σε ένα σύστημα που συνδυάζει τον αποκαταστατικό με τον αποζημιωτικό χαρακτήρα της κρατικής αρωγής, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση, τις διαλειτουργικότητες της Δημόσιας Διοίκησης και σύγχρονους μηχανισμούς ελέγχου.

Το νομοσχέδιο αφορά, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση:

1. στεγαστικής αρωγής,

2.πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής,

3.προσωρινής στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης,

4. εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων,

5. ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών και την κάλυψη άμεσων αναγκών

Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Διεύρυνση των δικαιούχων στεγαστικής αρωγής.

Πλήρη ψηφιοποίηση μέσω του «e-Άδειες».

Διαφάνεια και λογοδοσία.

Ενισχυμένο πλαίσιο για τις κατολισθήσεις.

Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας..

Σύγχρονη διαχείριση των οικίσκων.

Δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού.

Αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 09:30, ο Πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης καθώς και εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις 12:00 ο Πρωθυπουργός μιλήσει στην εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για τη Βόρεια Ελλάδα».