Σε δύσβατο σημείο το μέτωπο της φωτιάς - Επιχειρούν 28 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Παρασκευής, στον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Για την κατάσβεση έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 28 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς που καίει σε δύσβατο σημείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkyvdnofqgxd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092584047134343550}