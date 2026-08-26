Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές την Πέμπτη 27 Αυγούστου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει υψηλός σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών την Πέμπτη 27 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο χάρτης δείχνει ότι μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ σε αρκετές περιοχές ο κίνδυνος ανεβαίνει στην κατηγορία 4, πολύ υψηλός.

Πού είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος

Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εντάσσονται αρκετές περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας, καθώς και σημαντικό μέρος των νησιών του Αιγαίου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε τμήματα της Αττικής και της Εύβοιας, στην Κρήτη, καθώς και σε πολλές νησιωτικές περιοχές, μεταξύ άλλων στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ αυξημένος είναι ο κίνδυνος και σε αρκετά νησιά του Ιονίου.