Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο γιος της, η γυναίκα δυσκολεύτηκε ακόμη και να επιστρέψει στη Μαδρίτη, καθώς ήθελε να παραμείνει κοντά στο σκάφος, περιμένοντας τον σύζυγό της να βρεθεί.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, Χουάν Χοσέ, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα ενώ βρισκόταν σε σκάφος με τη σύζυγό του, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σικελίας και Ελλάδας.

Ο γιος του, Σέρχιο Μουτίλμπα, ζητά να ενταθούν οι προσπάθειες και να διατεθούν περισσότερα μέσα για τον εντοπισμό του πατέρα του.

«Θέλουμε να τον ψάξουν. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες», ανέφερε ο ίδιος στην ισπανική εφημερίδα El País, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια.

«Η μητέρα μου δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει»

Η σύζυγος του 66χρονου, η οποία ήταν η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας της πτώσης του στη θάλασσα, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο γιος της, η γυναίκα δυσκολεύτηκε ακόμη και να επιστρέψει στη Μαδρίτη, καθώς ήθελε να παραμείνει κοντά στο σκάφος, περιμένοντας τον σύζυγό της να βρεθεί.

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«Ήθελε να μείνει προσκολλημένη στο σκάφος, να παραμείνει εκεί μέχρι να βρεθεί ο μπαμπάς… Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρχιο.

Στην ισπανική πρωτεύουσα φιλοξενείται από την αδελφή της, με την οποία είναι ιδιαίτερα δεμένη, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί στα επείγοντα για να λάβει φαρμακευτική αγωγή, έπειτα από σύσταση ψυχολόγου που την είχε εξετάσει στην Ελλάδα.

Η οικογένεια, μάλιστα, προτιμά να μην επιστρέψει ακόμη στο σπίτι της στο Μπούργος.

{https://x.com/ahijadojj/status/2091523991827628040?s=20}

Οι τρεις ημέρες που έμεινε μόνη στο σκάφος

Ιδιαίτερα ανησυχητικές χαρακτηρίζει ο Σέρχιο τις τρεις ημέρες που η μητέρα του φέρεται να πέρασε μόνη πάνω στο ακυβέρνητο σκάφος.

«Η εξαφάνιση του συζύγου της, του πατέρα μας, και μετά τρεις ημέρες μόνη… Τι να έκανε; Τι να σκεφτόταν;», λέει εμφανώς φορτισμένος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου, ενώ οι ελληνικές και ιταλικές Αρχές ενημερώθηκαν στις 21 Αυγούστου.

Όπως έχει καταθέσει η 67χρονη, ο σύζυγός της φέρεται να γλίστρησε ενώ καθάριζε έναν τόνο και έπεσε στη θάλασσα. Η ίδια υποστηρίζει ότι τον άκουσε να της φωνάζει «σβήσε τη μηχανή», όμως εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν κατάφερε να αντιδράσει.

Χωρίς τηλεφωνικό σήμα, φέρεται να παρέμεινε για τρεις ημέρες στο σκάφος, μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Τότε κατάφερε να καλέσει έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος γνώριζε για το ταξίδι και είχε ήδη αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς το σκάφος είχε αποκλίνει από την προγραμματισμένη πορεία του.

«Κανείς από την ισπανική κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας»

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η ενημέρωση που λαμβάνει για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι περιορισμένη.

Ο Σέρχιο αναφέρει ότι επικοινώνησε ακόμη και με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

«Μας είπε ότι θα το εξετάσει, αλλά δεν έχουμε μάθει τίποτα. Κανείς από την ισπανική κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας για να μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν λαμβάνουμε τη βοήθεια που θεωρώ ότι θα έπρεπε να λαμβάνουμε», υποστηρίζει.

Η οικογένεια ενημερώνεται κυρίως μέσω της ισπανικής υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης, η οποία λειτουργεί ως σύνδεσμος και μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι Αρχές Ελλάδας και Ιταλίας.

Το σκάφος και τα ερωτήματα για τον χειρισμό του

Ο Σέρχιο εκτιμά ότι πιθανώς σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού να έπαιξε και το γεγονός ότι το ζευγάρι είχε αποκτήσει φέτος νέο, μεγαλύτερο σκάφος.

Ο πατέρας του, ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία στη ναυσιπλοΐα, γνώριζε άριστα τον χειρισμό του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον γιο του, η μητέρα του ενδεχομένως να μην είχε την ίδια εξοικείωση, παρά το γεγονός ότι φέρεται να διέθετε σχετικό δίπλωμα.

«Ίσως αυτό να μην ήταν καλό, επειδή δεν το είχαν πολύ καιρό. Ο πατέρας μου ήξερε να το χειρίζεται τέλεια, γιατί ήταν έμπειρος στη ναυσιπλοΐα, αλλά ίσως η μητέρα μου όχι».

Το ζευγάρι ταξίδευε συχνά μετά τη συνταξιοδότηση του 66χρονου το 2021.

Τα ερωτήματα για την πορεία του σκάφους

Την ίδια ώρα, αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με την πορεία του σκάφους.

Το καταμαράν είχε αποπλεύσει από τις Συρακούσες με προορισμό την Πύλο και είχε διανύσει περίπου το μισό της διαδρομής όταν σημειώθηκε η πτώση του 66χρονου στη θάλασσα.

Διερευνάται εάν η σύζυγος του 66χρονου είχε τη δυνατότητα να σταματήσει τη μηχανή αμέσως μετά την πτώση του, αλλά και εάν στο σκάφος υπήρχε ασύρματος VHF, μέσω του οποίου θα μπορούσε να εκπέμψει σήμα κινδύνου και να ζητήσει άμεσα βοήθεια.

«Όταν είδα το σκάφος, ήταν πολύ δύσκολο»

Ο Σέρχιο βρέθηκε στην Πύλο και είδε από κοντά το σκάφος στο οποίο ο πατέρας του πραγματοποίησε το τελευταίο του ταξίδι.

«Όταν έφτασα στο σκάφος στην Πύλο… ήξερα την κατάσταση, κοιτούσα τη θάλασσα και… ήταν πολύ δύσκολο. Όταν έβλεπα το σκάφος και τα πράγματά του, μου περνούσαν τόσα πράγματα από το μυαλό… Ακόμη προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω», περιγράφει.