13.296 νέα αυτοκίνητα τον Ιούλιο
Συνολικά 13.296 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στην Ελλάδα, έναντι 13.606 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας μείωση 2,3%. Παρά την υποχώρηση του Ιουλίου, η εικόνα από την αρχή του έτους παραμένει θετική, καθώς στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου ταξινομήθηκαν 97.261 νέα επιβατικά, έναντι 91.768 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 6%.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των ηλεκτροκίνητων μοντέλων. Τον Ιούλιο ταξινομήθηκαν 998 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έναντι 611 πέρυσι, με άνοδο 63,3%, ενώ τα plug-in υβριδικά έφτασαν τις 1.025 ταξινομήσεις, έναντι 1.056, υποχωρώντας κατά 2,9%. Συνολικά, BEV και PHEV αντιπροσώπευσαν 2.023 αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 21,4% σε σχέση με τα 1.667 του Ιουλίου 2025.
Στο επτάμηνο, τα αμιγώς ηλεκτρικά ανέρχονται σε 6.282 ταξινομήσεις, αυξημένα κατά 28,8%, ενώ τα PHEV έφτασαν τις 6.223, με άνοδο 4%. Συνολικά, οι δύο κατηγορίες αυξήθηκαν κατά 15,2%.
Κυριαρχούν τα SUV και τα υβριδικά
Τα SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν στην ελληνική αγορά, καθώς τον Ιούλιο συγκέντρωσαν μερίδιο 69,4%, από 64% πέρυσι. Στο επτάμηνο, το συνολικό μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 66%, έναντι 61,3% το 2025.
Σε επίπεδο καυσίμου, τα υβριδικά κατέκτησαν τον Ιούλιο μερίδιο 64%, από 52,9% πέρυσι, ενώ στο επτάμηνο έφτασαν το 57,6%, έναντι 49%. Αντίθετα, η βενζίνη περιορίστηκε στο 17,5% τον Ιούλιο και στο 24,3% στο επτάμηνο. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αύξησαν το μερίδιό τους στο 7,5% τον Ιούλιο, από 4,5% πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της ελληνικής αγοράς.