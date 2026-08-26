Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων τον Ιούλιο, ενώ η αγορά διατηρεί θετικό πρόσημο στο πρώτο επτάμηνο του 2026.

13.296 νέα αυτοκίνητα τον Ιούλιο

Συνολικά 13.296 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στην Ελλάδα, έναντι 13.606 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας μείωση 2,3%. Παρά την υποχώρηση του Ιουλίου, η εικόνα από την αρχή του έτους παραμένει θετική, καθώς στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου ταξινομήθηκαν 97.261 νέα επιβατικά, έναντι 91.768 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 6%.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των ηλεκτροκίνητων μοντέλων. Τον Ιούλιο ταξινομήθηκαν 998 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έναντι 611 πέρυσι, με άνοδο 63,3%, ενώ τα plug-in υβριδικά έφτασαν τις 1.025 ταξινομήσεις, έναντι 1.056, υποχωρώντας κατά 2,9%. Συνολικά, BEV και PHEV αντιπροσώπευσαν 2.023 αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 21,4% σε σχέση με τα 1.667 του Ιουλίου 2025.



Στο επτάμηνο, τα αμιγώς ηλεκτρικά ανέρχονται σε 6.282 ταξινομήσεις, αυξημένα κατά 28,8%, ενώ τα PHEV έφτασαν τις 6.223, με άνοδο 4%. Συνολικά, οι δύο κατηγορίες αυξήθηκαν κατά 15,2%.

Κυριαρχούν τα SUV και τα υβριδικά

Τα SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν στην ελληνική αγορά, καθώς τον Ιούλιο συγκέντρωσαν μερίδιο 69,4%, από 64% πέρυσι. Στο επτάμηνο, το συνολικό μερίδιό τους διαμορφώθηκε στο 66%, έναντι 61,3% το 2025.



Σε επίπεδο καυσίμου, τα υβριδικά κατέκτησαν τον Ιούλιο μερίδιο 64%, από 52,9% πέρυσι, ενώ στο επτάμηνο έφτασαν το 57,6%, έναντι 49%. Αντίθετα, η βενζίνη περιορίστηκε στο 17,5% τον Ιούλιο και στο 24,3% στο επτάμηνο. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αύξησαν το μερίδιό τους στο 7,5% τον Ιούλιο, από 4,5% πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της ελληνικής αγοράς.