Κλειστά σχολεία και τριήμερο αμέσως μετά τον αγιασμό για τους μαθητές μεγάλου Δήμου της Αττικής λόγω της γιορτής της 14ης Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία για την νέα χρονιά θα χτυπήσει σε όλη την χώρα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να δίνουν το παρών στις τάξεις τους μετά από σχεδόν 3 μήνες διακοπών.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας ως επίσημη ημέρα της έναρξης των σχολείων έχει θεσπιστεί η 11η Σεπτεμβρίου, η οποία για το 2026 «πέφτει» Παρασκευή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακριβής ώρα του αγιασμού και οι λεπτομέρειες προσέλευσης και αποχώρησης καθορίζονται από κάθε σχολική μονάδα και ανακοινώνονται στους γονείς και τους μαθητές το αργότερο μια εβδομάδα από την επιστροφή στα θρανία.

Οι μαθητές θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες για τον αγιασμό και αμέσως μετά το απαραίτητο τελετουργικό θα μεταβούν στις τάξεις τους όπου θα παραλάβουν τα βιβλία αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα θα ενημερωθούν για τους διδάσκοντες και θα λάβουν και ωρολόγιο πρόγραμμα τις πρώτες μέρες του σχολείου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν επίσημα από την Δευτέρα 14 του μήνα όμως για ορισμένους τυχερούς μαθητές στην Αττική η επιστροφή στις τάξεις θα γίνει την Τρίτη 15 του μήνα καθώς προκύπτει εμβόλιμα ένα τριήμερο λόγω της γιορτής της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Τριήμερο με κλειστά σχολεία για τους μαθητές στο Αιγάλεω μετά τον αγιασμό

Ειδικότερα, οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Αιγάλεω μετά τον αγιασμό θα απολαύσουν το πρώτο τριήμερο της νέας σχολικής χρονιάς καθώς ανήμερα της 14ης Σεπτεμβρίου τιμάται ο πολιούχος του Δήμου. Τα φετινά ημερολογιακά τερτίπια αποδεικνύονται ευνοικά για αυτούς καθώς θα «κερδίσουν» ακόμη μια ανάπαυλα πριν μπουν και επίσημα στην σχολική ρουτίνα. Το γεγονός ότι φέτος η γιορτή «πέφτει» Δευτέρα ισοδυναμεί με τριήμερο συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται και κάπως έτσι η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με χαμόγελα αργίας από την πρώτη κιόλας εβδομάδα μαθημάτων. Η γιορτή του Εσταυρωμένου που είναι πολιούχος του Δήμου τιμάται πανηγυρικά με τις οικείες δημοτικές υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές όπως και τα σχολεία όλων των βαθμίδων της περιοχής. Αργία αποτελεί και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που εκεί έχει την έδρα του. Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και είναι αφιερωμένη στον Σταυρό πάνω στον οποίο μαρτύρησε και σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ανήμερα της 14ης Σεπτέμβρη εορτάζεται η διπλή ανεύρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε και σταυρώθηκε ο Χριστός. Ο Σταυρός αποτελεί το σημαντικότερο σύμβολο της χριστιανικής πίστης και κατέχει ξεχωριστή θέση στη λατρευτική ζωή των πιστών. Κάθε χρόνο, ανήμερα της εορτής, οι πιστοί προσέρχονται στους ναούς κρατώντας γλάστρες με βασιλικό ή άλλα λουλούδια, τα οποία είναι γνωστά ως «σταυρολούλουδα». Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τα σταυρολούλουδα μοιράζονται στους πιστούς ως ευλογία, ώστε να τα μεταφέρουν στα σπίτια τους.

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