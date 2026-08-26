«Η Νέα Αριστερά θα είναι και πάλι στο πλευρό των διωκόμενων κρατούμενων, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να υπόκειται σε βασανιστήρια και μάλιστα από κρατικές αρχές οπουδήποτε στον κόσμο», αναφέρει η Πατησίων.

«Η δομή της Σιντικής πρέπει να κλείσει. Η συστηματική και απάνθρωπη κράτηση μεταναστών πρέπει να σταματήσει», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Αναλυτικά:

«Για μια ακόμη φορά οι μετανάστες που κρατούνται στη δομή Σιντικής στο Κλειδί Σερρών εξεγέρθηκαν. Όπως καταγγέλλουν σε ανοικτή επιστολή τους 300 εκ των κρατουμένων στη δομή, οι συνθήκες είναι απάνθρωπες, με ανθρώπους στοιβαγμένους σε κοντέινερ, χωρίς κρεβάτια και στρώματα, υπό συνθήκες καύσωνα, χωρίς κλιματισμό, χωρίς καν δίκτυο αποχέτευσης και επαρκές δίκτυο ύδρευσης.

Η δομή της Σιντικής μετατράπηκε πέρσι τον Ιούλιο από ανοικτή δομή προσωρινής φιλοξενίας σε άτυπη δομή κράτησης, για να μεταφερθούν με τυμπανοκρουσίες μετανάστες που έρχονταν στην Κρήτη στο δόγμα της παράνομης, όσο και αναποτελεσματικής όπως αποδείχθηκε, πολιτικής αναστολής ασύλου που επιβλήθηκε για τις αφίξεις στην Κρήτη. Οπως αναφέρουν και τοπικοί παράγοντες, αλλά και εκπρόσωποι των αστυνομικών φρουρών, η δομή είναι παντελώς ακατάλληλη, ακόμη και για ολιγοήμερη κράτηση ανθρώπων, πολύ περισσότερο για κράτηση που σήμερα ξεπερνάει ακόμη και το έτος για μεγάλο αριθμό προσώπων.

Με περίσσιο ρατσισμό, αλλά και κυνισμό, που και τα δύο τον χαρακτηρίζουν, ο Υπουργός Μετανάστευσης Πλεύρης σε πρωινή εκπομπή της Τρίτης, ανέφερε ότι αυτό είναι το πρότυπο των δομών κράτησης που επιθυμεί και ότι αυτή θα πρέπει να είναι η καθημερινότητα όσων μεταναστών δεν δικαιούνται άσυλο.

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Όλοι και όλες καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι και το πρότυπο που θα θελήσει να εφαρμόσει η Ελληνική Κυβέρνηση μαζί με άλλες ομονοούσες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στο φαραωνικό, απάνθρωπο αλλά και αδιέξοδο έργο δημιουργίας κόμβων επιστροφής σε χώρες της Αφρικής.

Η μακρόχρονη και ενίοτε αόριστη κράτηση είχε χρησιμοποιηθεί ξανά πριν το 2015 με σκοπό τον εξαναγκασμό των κρατούμενων μεταναστών να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους και ο νυν Υπουργός Μετανάστευσης θέλει να εφαρμόσει ξανά αυτή τη συστηματική πολιτική βασανισμού, στο δόγμα του πάλαι ποτέ «Να τους κάνουμε το βίο αβίωτο». Όμως ούτε οι επιστροφές αυξάνονται, ούτε οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη μειώνονται, ενώ αντίθετα ο ανθρώπινος πόνος μεγαλώνει.

23 μετανάστες διώκονται και καλούνται να δικαστούν για στάση κρατουμένων, φθορές, και άλλες πράξεις, ενώ 15 διέφυγαν και αναζητούνται. Θυμίζουμε ότι και πέρσι τον Νοέμβριο άλλοι 30 μετανάστες είχαν διωχθεί για όμοια απόπειρα απόδρασης και η Νέα Αριστερά στάθηκε στο πλευρό τους στην κατ΄ έφεση δίκη τους τον πρόσφατο Ιούνιο, που οδήγησε στην επιβολή μικρών ποινών με αναστολή, ως αθώα θύματα μιας ρατσιστικής, όσο και αδιέξοδης πολιτικής.

Η Νέα Αριστερά θα είναι και πάλι στο πλευρό των διωκόμενων κρατούμενων, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να υπόκειται σε βασανιστήρια και μάλιστα από κρατικές αρχές οπουδήποτε στον κόσμο.

Η δομή της Σιντικής πρέπει να κλείσει.

Η συστηματική και απάνθρωπη κράτηση μεταναστών πρέπει να σταματήσει».