Ο υπουργός Πλεύρης δεν κατάφερε να φτιάξει ούτε μια νέα δομή κράτησης για να εξυπηρετήσει το πολιτικό του αφήγημα. Δεν το σχεδιάζει καν. Πηδώντας από το ένα συντηρητικό αφήγημα στο άλλο και χωρίς ειρμό, συζητά για νέες δομές κράτησης στην Ρουάντα, την Κένυα και την Ουγκάντα.

Στην Σιντική Σερρών καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων σε μια δομή όπου δεν τηρείται καμία προδιαγραφή για την κράτηση ανθρώπων.

Όσο κι αν δεν αρέσει στα συντηρητικά ώτα, τέτοιες συνθήκες παντελούς αγνόησης των προδιαγραφών κράτησης οδηγούν νομοτελειακά σε εξεγέρσεις κρατουμένων.

Μια από αυτές τις προδιαγραφές, όσο κι αν ακούγεται παράξενο, είναι και ο αριθμός και συνθήκες εργασίας του προσωπικού φύλαξης.

Οι πρώτοι που διαμαρτυρήθηκαν για το όνειδος της Σιντικής ήταν οι τοπικές αστυνομικές ενώσεις που είδαν τι συμβαίνει πρώτοι και διέγνωσαν τι μπορεί να συμβεί.

Ο Πλεύρης δηλώνει, διαχρονικά και στα όρια της γραφικότητας, φίλος των αστυνομικών. Αν παρατηρήσει κάποιος προσεκτικά, η φιλία του αφορά τον αστυνομικό που δρα στα όρια, ή ξεπερνώντας τα, των δικαιωμάτων κάποιων κατηγοριών πολιτών. Είναι μάλλον μια φιλία με πολιτικά ανταλλάγματα.

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Αντικειμενικά, η πολιτική που ασκείται στη Σιντική είναι μια πολιτική που αρέσει στον Υπουργό που δεν φημίζεται για την προσήλωση του στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μάλλον όταν αυτά αφορούν μετανάστες.

Όμως, όσο κι αν το αποτέλεσμα ικανοποιεί το πολιτικό κοινό που απευθύνεται και διαμορφώνει συνάμα,, δεν πρόκειται για μια πολιτική πράξεων και αποφασιστικότητας. Αντίθετα, είναι μια πολιτική διοικητικής αδυναμίας και παραλείψεων που ενισχύεται από την έλλειψη χρηματοδότησης.

Ο Υπουργός Πλεύρης δεν κατάφερε να φτιάξει ούτε μια νέα δομή κράτησης για να εξυπηρετήσει το πολιτικό του αφήγημα. Δεν το σχεδιάζει καν. Πηδώντας από το ένα συντηρητικό αφήγημα στο άλλο και χωρίς ειρμό, συζητά για νέες δομές κράτησης στην Ρουάντα, την Κένυα και την Ουγκάντα.

Αν δεις τα πράγματα χωρίς την ένταση που ηθελημένα δημιουργεί ο ίδιος, το πρόβλημα της πολιτικής Πλεύρη δεν είναι καν ο οργανωμένος αυταρχισμός μιας, ας πούμε, μιλιταριστικής και απάνθρωπης Ακροδεξιάς. Είναι η ανικανότητα που οδηγεί στο χάος, στην έλλειψη κανόνων και οργάνωσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και το γεγονός πως η ηγεσία Πλεύρη δεν μπορεί καν να επιδιορθώσει τις βλάβες του κλιματισμού του υπουργείου του και αναγκάστηκε να «σχολάει», τις μέρες με αυξημένες θερμοκρασίες, τους υπαλλήλους από τη μία το μεσημέρι για να μην έχουμε θύματα εκεί που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το ακροδεξιό αφήγημα.

(Ο Βασίλης Χρονόπουλος είναι γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής ΠΑΣΟΚ- Το κείμενο έχει αναρτηθεί στο f/b)