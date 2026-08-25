Φωτιά στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, ήχησε «112»: Μεγάλο μέτωπο στη Βοιωτία

Όλες οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στο liveblog του Dnews.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τρεις φωτιές σε Λαύριο, Σαλαμίνα και Βοιωτία, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν επίγεια και εναέρια, ενώ οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Στο Λαύριο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλοπήγαδο κινείται, λόγω των ανέμων, προς τους οικισμούς Τριχαντιέρα και Σπηλιαζέζα. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ελικόπτερα και αεροσκάφη. Μάλιστα, για την περιοχή της Τρεχαντιέρας ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση των οικισμών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα.

Την ίδια ώρα, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Ελληνικό, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ οι δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

Στη Βοιωτία, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στη Στεφάνη, σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα, ελικόπτερα και αεροσκάφη. Οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως και 6 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και αναζωπυρώσεων.

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