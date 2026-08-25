Φωτιά στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, ήχησε «112»: Μεγάλο μέτωπο στη Βοιωτία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τρεις φωτιές σε Λαύριο, Σαλαμίνα και Βοιωτία, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν επίγεια και εναέρια, ενώ οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
Στο Λαύριο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλοπήγαδο κινείται, λόγω των ανέμων, προς τους οικισμούς Τριχαντιέρα και Σπηλιαζέζα. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ελικόπτερα και αεροσκάφη. Μάλιστα, για την περιοχή της Τρεχαντιέρας ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση των οικισμών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα.
Την ίδια ώρα, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Ελληνικό, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ οι δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.
Στη Βοιωτία, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στη Στεφάνη, σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα, ελικόπτερα και αεροσκάφη. Οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως και 6 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και αναζωπυρώσεων.
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LIVE
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Επελαύνει η φωτιά στη Βοιωτία: Εικόνα από τον Άγιο Βλάσιο18:17:59
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Δείτε live εικόνα από τη Σαλαμίνα18:10:08
Βίντεο από το Salamina Pulse
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Κόλαση φωτιάς στον Ναύσταθμο Σαλαμίνα: Το σημείο που ξέσπασαν οι φλόγες, ακούστηκαν και εκρήξεις (Βίντεο)18:02:03
Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα, όπου η φωτιά έχει εκδηλωθεί στο βόρειο άκρο στην περιοχή του Ναύσταθμου. Παρά τη δύσκολη εικόνα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικίες, ενώ η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.
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Εικόνα από την φωτιά στη Βοιωτία: «Καίει πυκνό δάσος»17:59:09
Η φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα στους οικισμούς Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσης στη Βοιωτία είναι ιδιαιτέρως δύσκολη.
«Η εικόνα που έχω είναι ότι η φωτιά έχει φτάσει ανάμεσα στις κοινότητες Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντάσιος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για περιοχή με πυκνό δάσος ενώ το πύρινο μέτωπο είναι εκτεταμένο
{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FSvKMGe3poMwJZfTzXaroQbkD7ZEfDhgTHrAjji3dyLXr9PiGu4TLhJ7EvUREFKLl&id=100013040680623}
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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ξεκίνησε μέσα από τον Ναύσταθμο – Δεν κινδυνεύουν σπίτια17:55:08
Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαλαμίνας Nίκος Σπερνοβασίλης ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ για την εξέλιξη της φωτιάς τόνισε ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια.
Όπως ανέφερε, η φωτιά ξεκίνησε μέσα από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν από την πρώτη στιγμή στον περιορισμό του πύρινου μετώπου και στην αποτροπή της εξάπλωσής του προς κατοικημένες περιοχές.
Η εικόνα στο μέτωπο εμφανίζεται πλέον βελτιωμένη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση των ενεργών εστιών.
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Στο Ναύσταθμο η φωτιά στη Σαλαμίνα: Όσα δήλωσε ο Δήμαρχος17:53:41
Οι δηλώσεις του Δήμαρχου Σαλαμίνας Γιώργου Παναγόπουλου για τη φωτιά στο Ναύσταθμο. Μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι η φωτιά βρίσκεται εντός του ναυστάθμου όπου έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την επέκτασή της.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dky3ojv2bp5t?integrationId=40599y14juihe6ly}
{https://exchange.glomex.com/video/v-dky3ojv2bp5t?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Φωτιά και στην Αλμωπία Πέλλας17:50:23
Φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση, στη θέση Κτυπημένα, του δήμου Αλμωπίας Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092262629116977367}
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Φωτιά στον Άγιο Βλάση Βοιωτίας: 9 εναέρια επιχειρούν17:49:10
Μαίνεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π και 7 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092262442743042265}
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Νέα φωτιά στη Βοιωτία: Ήχησε 112 για ετοιμότητα σε Άγιο Βλάση και Τσουκαλάδες17:46:33
Νέα πυρκαγιά έχει σημάνει συναγερμό στη Βοιωτία. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Άγιος Βλάσης και Τσουκαλάδες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.
{https://x.com/112Greece/status/2092262115549564995}
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Η φωτιά στη Σαλαμίνα από τα Μέγαρα17:43:31
{https://www.facebook.com/watch/?v=1568409191605696}
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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μαίνεται το μέτωπο στο βόρειο άκρο του Ναυστάθμου17:42:30
Μαίνεται η φωτιά στη Σαλαμίνα, με το πύρινο μέτωπο να βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Ναυστάθμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν δυναμικά στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες να αποκόψουν το μέτωπο και να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dky3k8q0uwo1?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Φωτιά στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου: 112 για ετοιμότητα17:39:25
{https://x.com/112Greece/status/2092260212757426381}
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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – 80 πυροσβέστες και 6 εναέρια17:38:07
Ενισχύθηκαν σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας, καθώς το πύρινο μέτωπο παραμένει σε εξέλιξη.
Στην περιοχή επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και εθελοντές.
Ισχυρή είναι και η παρουσία των εναέριων μέσων, καθώς πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092259797944946993}
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Φωτιά στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου17:36:59
Φωτιά είναι σε εξέλιξη εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα Ηρακλείου Κρήτης, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092255561525964860}
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Βίντεο από τις φωτιές σε Σαλαμίνα και Λαύριο17:31:07
{https://exchange.glomex.com/video/v-dky2x3ktn009?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Δύσκολο το μέτωπο στη Σαλαμίνα (βίντεο)17:30:17
{https://www.facebook.com/watch/?v=1072410491831154}
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Λαύριο: «Η φωτιά σταμάτησε ακριβώς έξω από τα σπίτια»17:29:07
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε πως η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) ανάμεσα σε Λαύριο και Κερατέα, ανάμεσα σε τρεις οικισμούς της περιοχής, βρίσκεται πλέον σε ύφεση, αφού τα εναέρια μέσα κατάφεραν να περιορίσουν την έκτασή της λίγο έξω από τα σπίτια.
«Η φωτιά σταμάτησε ακριβώς έξω από τα σπίτια, οι κάτοικοι τελικά δεν χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παρά το γεγονός ότι ήχησε το 112. Η φωτιά οριοθετήθηκε λίγο πριν απειλήσει τα πρώτα σπίτια, καθώς ευτυχώς την σταμάτησαν εκεί με τις ρίψεις τους τα εναέρια μέσα. Η φωτιά πήγε στην κορυφή του λόφου και στη συνέχεια κατηφόρισε προς την Κερατέας - Λαυρίου και σε εκείνο το σημείο την πρόλαβαν» ανέφερε ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι πλέον υπάρχει σαφώς καλύτερη εικόνα από τη φωτιά.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dky2vjc48hc9?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Τρία πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βοιωτία: Μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες17:23:27
Επί ποδός η Πυροσβεστική καθώς τρία πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη σε Βοιωτία, Κερατέα και Σαλαμίνα, με τις Αρχές να επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες για τον περιορισμό των πυρκαγιών.
Στη Στεφάνη Βοιωτίας, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο. Στο μέτωπο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με επίγειες και εναέριες μονάδες να επιχειρούν για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.
Την ίδια ώρα η φωτιά στην Κερατέα έφτασε κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Φωτιά έχουμε και στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Ελληνικό, κοντά στον Ναύσταθμο. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του δήμου. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει δυναμική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται όπου απαιτείται.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dky2y2jvizux?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Eικόνες από την φωτιά στη Σαλαμίνα: Επιχειρούν 4 εναέρια17:20:43
Μαίνεται η φωτιά στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Ελληνικό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
Ισχυρή είναι και η κινητοποίηση από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στο μέτωπο. Παράλληλα, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος Σαλαμίνας με υδροφόρες.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:40, στο παλιό πεδίο βολής, πίσω από τον Ναύσταθμο, και η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
{https://www.facebook.com/salamina.press/posts/pfbid02S6HULxA1tvRMjJCqAMx4TVtAv9Ny5ZpHPGMrLt5wj6z96Gc6ybpR2TUGVwEhZjGtl}
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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ήχησε 112 για εκκένωση δύο περιοχών17:16:18
Λόγω της μεγάλης φωτιάς στη Σαλαμίνα σε σε χαμηλη βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό ήχησε 112 εκκένωσης δύο περιοχών.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.
{https://x.com/112Greece/status/2092255267144475055}
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στη Στεφάνη Βοιωτίας17:14:23
Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται και να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται απαιτητική λόγω του δύσκολου ανάγλυφου και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dky2a00j634p?integrationId=40599y14juihe6ly}
Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 πυροσβεστικών οχημάτων. Ισχυρή είναι και η παρουσία των εναέριων μέσων. Στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν τέσσερα ελικόπτερα και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία όπου απαιτείται, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
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Φωτιά στη Κερατέα: Καίει κοντά σε σπίτια - Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 οικισμών17:11:47
Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας, με το πύρινο μέτωπο να βρίσκεται κοντά σε σπίτια και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωσή του. Η κατάσταση στην περιοχή είναι καλύτερη, καθώς οι φλόγες έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές, ενώ οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dky2g6nz8v21?integrationId=40599y14juihe6ly}
Μάλιστα μέσω του 112 οι κάτοικοι στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κινηθούν προς τη λεωφόρο Λαυρίου, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
{https://x.com/112Greece/status/2092240250013614296}
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Βίντεο από την φωτιά στο Λαύριο17:08:31
{https://www.facebook.com/watch/?v=1102638579099984}
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