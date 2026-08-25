Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας. Στιγμιότυπα από τις τελευταίες τους εμφανίζεις στη σκηνή του «J2US».

Η σκηνή του «J2US» έμελλε να είναι η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος συμμετείχε στον διαγωνισμό έχοντας στο πλευρό του την Τραϊάνα Ανανία.

Ο ερμηνευτής, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό επί σκηνής, δέχθηκε τις κριτικές της επιτροπής και συνέχισε να εμφανίζεται ευδιάθετος στη σκηνή, χωρίς να γνωρίζει κανείς όσα θα ακολουθούσαν.

Ωστόσο, σε μία από τις πρόβες του στον διαγωνισμού, στις 28 Μαρτίου 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις, καθώς είχε υποστεί έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή.

Για περίπου δυόμισι χρόνια, ο ερμηνευτής, έδωσε μία δύσκολη και σκληρή μάχη για την υγεία τους. Ωστόσο το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, σε ηλικία 58 ετών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο «J2US», ο Δημήτρης Κόκοτας ερμήνευσε με την Τραϊάνα Ανανία μερικά από τα πιο γνωστά και εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου.

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Στην τελευταία του εμφάνιση, λίγες ημέρες πριν από την περιπέτεια με την υγεία του, είχε ανέβει στη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι «Πήγα σε μάγισσες».

{https://www.youtube.com/watch?v=fNV4681QTKI}

Οι εμφανίζεις του Δημήτρη Κόκοτα και της Τραϊάνας Ανανία στο «J2US»

«Ο Χάρτης»

{https://www.youtube.com/watch?v=LEFt0OSUlEc}

«Λεκές»

{https://www.youtube.com/watch?v=Z693mgsRnyc}

«Πόσο σε θέλω»

{https://www.youtube.com/watch?v=AC6YJkwOQCo}