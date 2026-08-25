«Ο οικονομικός πόλεμος και η ακραία πίεση δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν τις συγκρούσεις» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΥΠΕΞ της Κίνας.

Η Κίνα απάντησε την Τρίτη στις ανακοινώσεις του Τραμπ για την «οικονομική D Day» και όπως φαίνεται δεν σκοπεύει να αλλάξει κάτι στις εμπορικές συναλλαγές της με το Ιράν, παρά τις απειλές.

Η οικονομική συνεργασία με το Ιράν υλοποιείται υπό το διεθνές δίκαιο και δεν θα πρέπει να διαταραχθεί, δήλωσε η Κίνα μετά τιςνέες απειλές Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κινεζικού ΥΠΕΞ, Λιν Γιάν δήλωσε πως το Πεκίνο αντιτίθεται στις «παράνομες μονομερείς κυρώσεις» που επιβάλλονται χωρίς να έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο ή καμία εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Ο οικονομικός πόλεμος και η ακραία πίεση δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν τις συγκρούσεις» δήλωσε ο Λιν.

Πρόσθεσε πως η συνεργασία της Κίνας με το Ιράν «πάντα γινόταν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και δεν θα πρέπει να διαταραχθεί ή να υπονομευθεί». Σημείωσε ακόμα πως το Πεκίνο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του.

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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, το βράδυ της Δευτέρας, ανέβηκε στο βήμα και ερωτώμενος για το αν οι κυρώσεις θα στοχεύσουν τις κινεζικές τράπεζες που χρηματοδοτούν τις εισαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, απάντησε πως «κανείς δεν είναι υπεράνω των αμερικανικών κυρώσεων».

Οι ΗΠΑ υπό τις οδηγίες του Τραμπ, ξεκίνησε την λεγόμενη «Επιχείρηση Οικονομικός Απόκληρος». Αν και όλοι περίμεναν σκληρές κυρώσεις κατά του Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ αρκέστηκε να στοχεύσει με κυρώσεις οικονομικά και εμπορικά δ΄θθκτυα που συνδέονται με το Ιράν.

Οι χώρες που επηρεάζονται από τις ποινές Τραμπ

Η κυβέρνηση του Τραμπ και οι απειλές για οικονομική D-Day θα μπορούσαν να βάλουν στο στόχαστρο την Κίνα την Ινδία και τη Γερμανία. Το Ιράν έκανε εξαγωγές σε 147 χώρες το 2022 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εισήγαγε αγαθά από 114 χώρες.

Η Κίνα είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν,συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών για πετρέλαιο και καύσιμα. Οι ιρανικές εξαγωγές στην Κίνα έφτασαν τα 22,4 δισ. το 2022 και αντίστοιχα οι εισαγωγές από την Κίνα έφτασα στα 15,6 δισ. δολάρια. Άλλες χώρες όπως το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν επίσης σημαντικές συνδιαλλαγές με το Ιράν. Οι εισαγωγές του Ιράν προέρχονται κυρίως από τα ΗΑΕ, την Κίνα, την Τουρκία, την Ινδία και τη Γερμανία σύμφωνα με έκθεση του 2024 από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Επίσης, πέρυσι η Γερμανία προχώρησε σε εξαγωγές ύψους 962 εκατ. δολ. στο Ιράν και εισήγαγε προϊόντα αξίας 235 εκατ. δολάρια από το Ιράν σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν οριακά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν μειωθεί κατακόρυφα κατά περίπου το ήμισυ ή και περισσότερο από το 2018, όταν οι ΗΠΑ επανέφεραν εκτεταμένες κυρώσεις στο Ιράν.

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Ιράν ανήλθε σε 1,1 δισ. δολάρια μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας. Οι κύριες ινδικές εξαγωγές προς το Ιράν περιλαμβάνουν ρύζι μπασμάτι, τσάι, ζάχαρη, φρέσκα φρούτα και φάρμακα.

Με πληροφορίες του Reuters/Iran International