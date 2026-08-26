Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με εγκαύματα.

Τουλάχιστον 50 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την έκρηξη πυροτεχνημάτων την Τετάρτη (26/08) κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων στο Νοαΐν της βόρειας Ισπανίας.

Το περιστατικό στο Νοαΐν, κοινότητα της περιφέρειας Ναβάρα κοντά στην Παμπλόνα, συνέβει όταν ένα πυροτέχνημα-ρουκέρα εκτοξεύτηκε από το μπαλκόνι του δημαρχείου προκειμένου να σηματοδοτήσει την έναρξη του εορτασμού του Αγίου Μιχαήλ, πολιούχου της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές, σπινθήρες από το πρώτο πυροτέχνημα φαίνεται πως πυροδότησαν και άλλα, τα οποία εξερράγησαν μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία.

{https://x.com/laredcincoradio/status/2092586592032501921}

Τρεις άνδρες, ηλικίας 41, 53 και 54 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν φροντίδα για εγκαύματα, ενώ άλλοι σαράντα επτά άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας του Νοαΐν, κυρίως για πόνους στα αυτιά και εγκαύματα.

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Σε πλάνα, που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση, διακρίνονται συμμετέχοντες, ντυμένοι στα λευκά και φορώντας κόκκινα φουλάρια, όπως το προστάζει η παράδοση, να τρέχουν πανικόβλητοι μακριά από την πλατεία του δημαρχείου, την ώρα που πυροτεχνήματα εκρήγνυνται.

{https://x.com/elcancillercom/status/2092599190560116920}