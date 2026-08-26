Όταν τελικά αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά, η συζήτηση αυτή θυμάται, η Τζιλ Μπάιντεν συνεχίστηκε στην κρεβατοκάμαρά τους.

Η dr.Τζιλ Μπάιντεν αποκάλυψε σε podcast τι της είπε ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για την ιστορική του απόφαση να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα το 2024.

Ο 83χρονος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την διεκδίκηση του προεδρικού θώκου τον Ιούλιο του 2024 μετά από έντονες πιέσεις και από το περίφημο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τότε έχρισε διάδοχό του την Κάμαλα Χάρις.

Η Τζιλ Μπάιντεν τόνισε πως η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική του, παρά τις φήμες ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η ίδια θυμήθηκε τις συζητήσεις που έκαναν στο παραλιακό τους σπίτι στο Ντέλαγουεαρ, όταν της ζήτησε την άποψή της. «Και του είπα όχι, θα πάρεις μόνος σου την απόφαση. Όποια κι αν είναι αυτή, θα πρέπει να την κουβαλάς στο υπόλοιπο της ζωής σου. Δεν θα σου μεταφέρω το βάρος του αν είμαι υπέρ ή κατά. Και το τήρησα» είπε η Τζιλ Μπάιντεν.

Όταν τελικά αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά, η συζήτηση αυτή κατά τη Τζιλ Μπάιντεν συνεχίστηκε στην κρεβατοκάμαρά τους.

«Δεν είχα επιλογή»

«Θυμάμαι να ανεβαίνω τις σκάλες και να ετοιμάζομαι για ύπνο. Και είπα “Τζο, πώς είσαι; και τότε μου άρπαξε το χέρι και μου είπε “Τζίλι δεν είχα επιλογή».

Και για το ποιος ήταν ο λόγος πίσω από την απόφαση του Τζο Μπάιντεννα αποσυρθεί η Τζιλ Μπάιντεν είπε πως ο σύζυγός της «είδε πού τον οδηγούσαν τα πράγματα» και πρόσθεσε πως γνώριζε πολύ καλά τις εκκλήσεις μέσα στο δημοκρατικό κόμμα για να αποσυρθεί.

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«Νομίζω ότι αυτό που έκανε ήταν πολύ ηρωική κίνηση. Εννοώ, ότι εγκατέλειψε τα πάντα» είπε η Τζιλ Μπάιντεν.

«Ήταν δική του απόφαση, Νομίζω ότι οι άνθρωποι βάζουν όποια εναλλακτική θέλουν σε αυτή την υπόθεση και κυρίως επιλέγουν την αρνητική οπτική γιατί αυτή είναι η φύση του ανθρώπου» πρόσθεσε.

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Η Τζιλ Μπάιντεν σημείωσε ακόμα πως οι άνθρωποι έχουν την τάση να ξεχνούν αυτό που εκείνη αποκάλεσε «ιστορικό» πίσω από την απόφασή του να διεκδικήσει ξανά μία δεύτερη θητεία. Τόνισε πως αρχικά ο Τζο Μπάιντεν δεν σκόπευε να είναι υποψήφιος για μια ακόμα φορά.

Ωστόσο, είπε πως του ασκήθηκε πίεση από μέλη του κόμματος μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών.

«Όλοι ερχόταν στον Τζο και σε μένα και μας έλεγαν “Πρέπει να συνεχίσει. Έχει ξεκινήσει να κάνει τόσα πολλά πράγματα, Πρέπει να παραμείνουμε (στην εξουσία). Πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίσουμε αυτό που έχουμε ήδη κάνει» είπε η Τζιλ Μπάιντεν.

Παρά τις εικασίες του κοινού, η ίδια θυμάται ως σουρεαλιστική τη σκηνή που ετοίμαζε την ανακοίνωσή του για την απόσυρσή του από την προεδρική κούρσα. Εξήγησε πως την ίδια ώρα διαπραγματευόταν για την απελευθέρωση του Αμερικανού δημοσιογράφου Evan Gershkovich, που κρατείτο στη Ρωσία.

«Και σκέφτηκα….Κοίτα την ειρωνεία όλου αυτού του θέματος. Παραιτείται από την ηγεσία επειδή οι άνθρωποι αισθάνονται πως δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Την ίδια στιγμή, κανονίζει για την απελευθέρωση ενός ομήρου. Κάνει τη δουλειά τόσο καλά, που κατάφερε την απελευθέρωσή του». Η Τζιλ Μπάιντεν δήλωσε πολύ υπερήφανη για τον σύζυγό της και πρόσθεσε πως «Ξέρω πόσο σκληρό θα ήταν, αλλά το έκανε».

Με πληροφορίες του People