Η εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο εν λόγω ντιμπέιτ - μαζί με γκάφες κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τις επόμενες εβδομάδες και μια εξασθενημένη εικόνα μετά από διάγνωση με Covid - τον οδήγησαν τελικά στο να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Η πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαλύπτει για πρώτη φορά πως πίστεψε ότι ο σύζυγός της, Τζο Μπάιντεν, παθαινε εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά αποτυχημένου προεδρικού ντιμπέιτ του το 2024.

«Φοβήθηκα, επειδή δεν είχα δει ποτέ μα ποτέ τον Τζο έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ποτέ», δήλωσε η Τζιλ Μπάιντεν στο CBS News. «Δεν ξέρω τι συνέβη», είπε. «Καθώς το παρακολουθούσα, σκέφτηκα: "Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό". Και τρομοκρατήθηκα».

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος Μπάιντεν δέχτηκε έντονες πιέσεις να αποσύρει την υποψηφιότητά του, έπειτα από αυτή την εξαιρετικά κακή του εμφάνιση στο ντιμπέιτ με τον τότε ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπάιντεν τελικά αποσύρθηκε από την κούρσα και στήριξε την τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Η Τζιλ Μπάιντεν στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, που μετρά δεκαετίες, από την εποχή που ήταν γερουσιαστής του Ντέλαγουερ μέχρι τα χρόνια του ως πρόεδρος. Θεωρούνταν μία από τους συμβούλους με τη μεγαλύτερη επιρροή κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, και μεταξύ εκείνων που τελικά τον ενθάρρυναν να αποσυρθεί από την κούρσα του 2024.

Κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, στο οποίο και οι δύο άνδρες διεκδικούσαν μια δεύτερη θητεία, ο Μπάιντεν και ο Τραμπ διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε μεγάλα θέματα, όπως η μετανάστευση, η οικονομία και το δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο Μπάιντεν είχε βραχνή φωνή, κάτι που η ομάδα του απέδωσε σε ασθένεια, ενώ σε μια στιγμή φάνηκε να χάνει τον ειρμό των σκέψεών του.

Σε μια συγκέντρωση μετά το ντιμπέιτ στην Ατλάντα, η Τζιλ Μπάιντεν παρουσίασε τον σύζυγό της στη σκηνή και επαίνεσε την εμφάνισή του απέναντι στον Τραμπ.

«Τζο, τα πήγες περίφημα. Απάντησες σε κάθε ερώτηση. Ήξερες όλα τα στοιχεία», είπε μπροστά στο πλήθος.

Την ίδια στιγμή ηγετικά στελέχη και δωρητές των Δημοκρατικών εξέφραζαν ανησυχίες για την εμφάνιση του τότε προέδρου. Η Κάμαλα Χάρις, η οποία σπάνια ασκούσε δημόσια κριτική στον Μπάιντεν, παραδέχτηκε ότι έιχε ένα «νωθρό ξεκίνημα» στο ντιμπέιτ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ανησυχίες των ψηφοφόρων για την υγεία, την πνευματική διαύγεια και την ηλικία του Μπάιντεν - 81 ετών τότε - βάραιναν ήδη πολύ πριν το ντιμπέιτ, ενώ δεν έλειπαν οι ομαδικές επιθέσεις από τα περισσότερα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, που εξέφραζαν ανησυχίες για την ικανότητα του να ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου.

Τότε, και ενώ ήταν εν ενεργεία πρόεδρος, θεωρήθηκε αδύνατο να αντικατασταθεί ως υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Όμως η εμφάνισή του στο ντιμπέιτ - μαζί με γκάφες κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τις επόμενες εβδομάδες και μια εξασθενημένη εικόνα μετά από διάγνωση με Covid - τον οδήγησαν τελικά στο να τερματίσει την υποψηφιότητά του.

Η Χάρις ανέλαβε το χρίσμα των Δημοκρατικών περίπου τρεις μήνες πριν από τις εκλογές και τελικά έχασε στην αναμέτρηση με τον Τραμπ.

Μετά την εκλογική της ήττα, η Χάρις επέκρινε το πρώην αφεντικό της, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Μπάιντεν να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία ως «απερισκεψία».

«"Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ". Αυτό επαναλαμβάναμε όλοι μας, σαν μάντρα, σαν να είχαμε υπνωτιστεί», έγραψε η Χάρις στα απομνημονεύματά της. «Ήταν γενναιοδωρία ή μήπως απερισκεψία; Εκ των υστέρων, νομίζω ότι ήταν απερισκεψία».