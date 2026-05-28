Σε προσωρινό «πάγωμα» οδηγείται η διαδικασία δημοσιοποίησης των ονομάτων μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει αντικρουόμενες συνέπειες από τη νέα ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.

Παρότι έχει ήδη εκδοθεί η υπουργική απόφαση που καλεί οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έως τις 24 Ιουνίου, στο οικονομικό επιτελείο διαπιστώνουν ότι η άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Κι αυτό διότι το νέο πλαίσιο των 72 δόσεων προβλέπει ότι δικαίωμα υπαγωγής θα έχουν μόνο όσοι δεν βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 21 Απριλίου 2026 και δεν θα έχουν εντάξει τις οφειλές τους σε άλλη ρύθμιση μέχρι την υποβολή της αίτησης. Επομένως, πολλοί οφειλέτες που θα έσπευδαν τώρα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προκειμένου να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, θα έχαναν αυτομάτως τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το νέο ευνοϊκό σχήμα αποπληρωμής.

Μπροστά σε αυτό το δίλημμα, η κυβέρνηση εξετάζει την αναστολή της δημοσιοποίησης των σχετικών λιστών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 72 δόσεις. Στόχος είναι να δοθεί χρόνος στους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση και παράλληλα να αυξηθούν οι πιθανότητες είσπραξης μέρους των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων θα μετατεθεί είτε για τις αρχές του 2027 είτε για τα μέσα της επόμενης χρονιάς, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει ποιοι οφειλέτες παρέμειναν εκτός ρύθμισης. Τότε αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μόνο τα στοιχεία όσων συνεχίζουν να οφείλουν ποσά άνω των 150.000 ευρώ χωρίς να έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό.