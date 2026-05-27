Νέους «κερδισμένους» και «χαμένους» δημιουργεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών που τίθεται πλέον σε εφαρμογή μέσω του Νόμου 5297/2026, φέρνοντας εκτεταμένες αλλαγές σε άδειες, μετακινήσεις πωλητών, αναπληρώσεις και οργάνωση των αγορών.

Το νέο καθεστώς επιχειρεί να απλοποιήσει διαδικασίες και να μειώσει τη γραφειοκρατία, ωστόσο συνοδεύεται και από αυστηρές προϋποθέσεις που επηρεάζουν διαφορετικά παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές.

Στους βασικούς κερδισμένους συγκαταλέγονται οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που είχαν διαγράψει στο παρελθόν ημέρα δραστηριοποίησης. Η νέα ρύθμιση τους δίνει τη δυνατότητα να επανενεργοποιήσουν την ημέρα λειτουργίας τους, αρκεί να καταθέσουν αίτηση έως αύριο 28 Μαΐου 2026.

Κερδισμένοι εμφανίζονται επίσης όσοι επιδιώκουν μεγαλύτερη ευελιξία στη δραστηριότητά τους, καθώς για πρώτη φορά επιτρέπεται η μετατροπή παραγωγικής άδειας σε επαγγελματική χωρίς πρόσθετα κριτήρια, για διάστημα τεσσάρων μηνών και σε όλη τη χώρα.

Ωφελημένοι θεωρούνται ακόμη οι βοηθοί πωλητών, καθώς το νέο σύστημα προβλέπει μοριοδότηση 30 μονάδων στις νέες προκηρύξεις αδειών, ενισχύοντας τη θέση τους στις μελλοντικές διαδικασίες αδειοδότησης.

Παράλληλα, σημαντική ανάσα δίνεται στις οικογένειες πωλητών σε περιπτώσεις μεταβίβασης άδειας λόγω θανάτου, αφού το χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυξάνεται από έξι σε δώδεκα μήνες. Επιπλέον, η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 36 δόσεις εκτιμάται ότι θα διευκολύνει επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις.

Στους κερδισμένους κατατάσσονται και όσοι ζητούσαν λιγότερη γραφειοκρατία, καθώς καταργείται η διαδικασία ανανέωσης αδειών, που αποτελούσε επί χρόνια μία από τις βασικές πηγές καθυστερήσεων.

Στον αντίποδα, υπάρχουν και σαφείς χαμένοι από τις νέες ρυθμίσεις. Πρώτοι στη λίστα είναι οι παραγωγοί που θα επιλέξουν μετατροπή της άδειάς τους σε επαγγελματική χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη θέση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμμετάσχουν σε νέα προκήρυξη, χάνοντας αυτομάτως τις υφιστάμενες παραγωγικές θέσεις που κατείχαν μέχρι σήμερα.

Περιορισμούς αντιμετωπίζουν επίσης οι δηλωμένοι βοηθοί, καθώς η δυνατότητα αναπλήρωσης μέσω βοηθού μειώνεται στους τρεις μήνες, όταν για συγγενείς πρώτου βαθμού το δικαίωμα επεκτείνεται έως και ένα έτος.

Ταυτόχρονα, τα σωματεία των λαϊκών αγορών καλούνται να αναλάβουν σημαντικό διοικητικό βάρος, καθώς μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες πρέπει να ολοκληρώσουν νέες διαγραμμίσεις, αποτύπωση πωλητών, καταγραφή κενών θέσεων και εκκρεμών αιτημάτων σε όλες τις αγορές της Αττικής.

Το νέο πλαίσιο διατηρεί πάντως αμετάβλητη την αναλογία 50%-50% μεταξύ παραγωγικών και επαγγελματικών θέσεων, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την ισορροπία του συστήματος.

Η πραγματική εικόνα για τους ωφελημένους και όσους θα βρεθούν αντιμέτωποι με δυσκολίες αναμένεται να αποτυπωθεί στην πράξη, καθώς ξεκινά η εφαρμογή της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης των λαϊκών αγορών των τελευταίων ετών.