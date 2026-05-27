Ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε αγωγή κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για ηθική βλάβη.

Στις δικαστικές αίθουσες θα συνεχιστεί η διαμάχη του Νίκου Ανδρουλάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά του υπουργού Υγείας για τα όσα είπε στη Βουλή για την υπόθεση της ενοικίασης ακινήτου, στο Ηράκλειο.

«Η σημερινή κίνηση του Προέδρου δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπίλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας «σκανδάλου» εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλήψιμο», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ, ενώ από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει με βίντεό του γνωστό πως θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι θα καταθέσει αγωγή κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ «για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα».

ΠΑΣΟΚ: Συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών

«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε νωρίς το πρωί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας: «Η σημερινή κίνηση του Προέδρου δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπίλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας «σκανδάλου» εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλήψιμο.

Ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε «φωτογραφικός» διαγωνισμός, ότι το ακίνητο επελέγη λόγω πολιτικής εύνοιας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενοίκια 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Δημόσιο και ότι τα χρήματα από τη μίσθωση βρίσκονται σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ακόμη και τη φράση ότι οι φορολογούμενοι ‘ανακαίνισαν ένα χρέπι με χρήματα του ελληνικού λαού’».

Στη συνέχεια η Χαριλάου Τρικούπη ανέφερε: «Η πραγματικότητα είναι πλήρως διαφορετική και αποδεικνύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία:

Το αναφερόμενο ακίνητο εκμισθώθηκε την 20.4.2010 στο Κτηματολόγιο κατόπιν ανοικτής και διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας με συμμετοχή οκτώ (8) προσφορών.

Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού είχαν καθοριστεί επί κυβερνήσεως ΝΔ και Κώστα Καραμανλή και είχε μάλιστα ήδη γίνει και η διαγωνιστική διαδικασία και η αξιολόγηση των προσφορών.

Στην διαγωνιστική διαδικασία, που διενεργήθηκε το 2009, δεν συμμετείχε ο Ν. Ανδρουλάκης αλλά οι γονείς του, οι οποίοι ήταν οι εκμισθωτές και εισέπρατταν τα ενοίκια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε μεταγενέστερα μειοψηφικό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ακίνητο. Συγκεκριμένα του μεταβιβάστηκε το 10% του ακινήτου το 2011 και άλλο 10% το 2013. Κατά συνέπεια ελάμβανε το 20% του ενοικίου που αντιστοιχούσε στα δικαιώματά του και αυτό από το έτος 2013.

Τα συνολικά πραγματικά έσοδα που έχει λάβει ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχουν καμία σχέση με τα ψευδή ποσά των 1,2 έως 1,5 εκατ. ευρώ που του αποδίδει ο κ. Γεωργιάδης.

Ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδος. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες πολλών ετών.

Το ακίνητο δεν ανακαινίσθηκε με λεφτά του δημοσίου αλλά με τη σύμβαση μίσθωσης οι γονείς του υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν καθ' υπόδειξη του μισθωτή, σειρά εργασιών που περιγράφονται αναλυτικά στην σύμβαση».

Καταλήγοντας το ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Όταν ένας υπουργός εμφανίζει δημόσια ως «αποδεδειγμένα» πράγματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει συνειρμούς διαφθοράς, διαπλοκής και παράνομου πλουτισμού, αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και συνιστά οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα.

Η Δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων “σκανδάλων”.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να ανακόψει η σημερινή πρωτοβουλία. Να μπει ένα σαφές όριο στην πολιτική χυδαιότητα και στη συκοφαντία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων.

Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, ώστε να κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και με βάση τα πραγματικά στοιχεία, οι ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί του κ. Γεωργιάδη.

Γεωργιάδης: Θα πρέπει κ. Ανδρουλάκη να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με βίντεο στη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τα όσα είπε για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, στο Ηράκλειο, που μισθώνεται από το Κτηματολόγιο της περιοχής.

Ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του και δήλωσε πως θα καταθέσει αγωγή κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ «για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι θεωρεί αδιανόητο να υπάρξει δικαστική απόφαση που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική προς άλλον πολιτικό. «Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς» ανέφερε, απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ κάνετε πολύ μεγάλο λάθος».

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε επίσης ότι η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακολουθεί, όπως είπε, πρακτικές που παρατηρούνται σε μικρότερα κόμματα, σημειώνοντας: «Κάνετε με τη σειρά τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων: Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί πλέον στη δικαιοσύνη, τονίζοντας: «Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί».

