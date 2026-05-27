Μήνυση σε βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη υπέβαλε το μεσημέρι της Τρίτης ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, έπειτα από το επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ τους το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του τελικού της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο διώκεται ως πλημμέλημα.

Εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό

Νωρίτερα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, είχε δώσει εντολή στο Τμήμα Αθλητικής Βίας να διερευνήσει την υπόθεση και να εξετάσει το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Η εισαγγελική εντολή περιλαμβάνει τη συλλογή υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, καθώς και κάθε άλλου οπτικοακουστικού ή αποδεικτικού στοιχείου που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η απαντηση του Δημητριάδη

Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για την κατάθεση της μήνυσης, υποστηρίζοντας πως ενήργησε αμυντικά με στόχο — όπως αναφέρει — να προστατεύσει τη σύζυγό του, τον ίδιο, αλλά και την τιμή και την υπόληψή του.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «απρόκλητη επίθεση» από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και δήλωσε ότι παραμένει στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε διευκρίνιση.