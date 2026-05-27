Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό έφτασε πριν από λίγη ώρα η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα σε ένα λευκό φέρετρο.
Τραγικές φιγούρες ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, καθώς και η μητέρα της Γωγώς Μαστροκωστα, η οποία όταν μπήκε το λευκό φέρετρο μέσα στην εκκλησία είπε: «Καλώς το λουλούδι μου, άγγελέ μου, αστέρι του ουρανού πέτα ψηλά».
Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από σκληρή μάχη που έδινε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.
Οι φίλοι της αλλά και οι κοντινοί της άνθρωποι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, για την λαμπερή αλλά τόσο αγαπητή γυμνάστρια, η οποία στο παρελθόν είχε παλέψει με τον καρκίνο μετά τη γέννηση της κόρης της.
Μετά την εξόδιο ακολουθία στο Ελληνικό, η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα θα μεταφερθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή. Η Γωγώ Μαστροκώστα θα ταφεί στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, δίπλα στον πατέρα της.
