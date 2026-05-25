Η απάντηση της Ελένης Μενεγάκη στη δημοσίευση του Τραϊανού Δέλλα για την απώλεια της Γωγώς αστοκώστα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έχοντας δώσει σκληρή μάχη για την υγεία της.

Ο σύζυγός της, θέλησε μέσω ανάρτησής του, να εκφράσει μερικά από τα βαθύτερα συναισθήματά του, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα στην σύντροφό του.

Στην ανάρτησή του πλήθος κόσμου επέλεξε να προσθέσει το δικό του σχόλιο, στέλνοντας ένα συλλυπητήριο μήνυμα δύναμης για την απώλειά του.

Μεταξύ των όσον ευχήθηκαν ήταν και η Ελένη Μενεγάκη, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω….».

Αντίστοιχα, η Ναταλία Γερμανού, έγραψε: «Ευλογημένοι οι άνθρωποι που βρίσκουν τους αγγέλους τους. Είσαι σπάνιος όπως ήταν και θα είναι κι εκείνη». Παράλληλα, επώνυμοι, ηθοποιοί και τραγουδιστές πρόσθεσαν το δικό τους μήνυμα στήριξης. Ανάμεσά τους, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Αθηνά Οικονομάκου, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Πέγκυ Ζήνα, ο Λάκης Γαβαλάς.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει την ίδια μέρα στη γενέτειρά της, το Μεσολόγγι.