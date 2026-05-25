Η Apple καινοτόμησε στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων, καλύπτοντας ζωντανά αθλητική αναμέτρηση αποκλειστικά με συσκευές iPhone.

Η Apple μετέτρεψε το περασμένο Σαββατοκύριακο ένα από τα κορυφαία smartphone της σε ένα πλήρους κλίμακας εργαλείο ζωντανής αθλητικής παραγωγής, μεταδίδοντας έναν ολόκληρο αγώνα του Major League Soccer (MLS) αποκλειστικά με τη χρήση του iPhone 17 Pro.

Η εταιρεία συνεργάστηκε με το MLS για την παραγωγή της ζωντανής αναμέτρησης ανάμεσα στους LA Galaxy και τη Houston Dynamo FC, η οποία διεξήχθη το Σάββατο 23 Μαΐου στο Dignity Health Sports Park της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την Apple, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σηματοδότησε την πρώτη φορά που ένα ολόκληρο μεγάλο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός καταγράφηκε ζωντανά αποκλειστικά με τη χρήση συσκευών iPhone.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη φιλοδοξία της Apple να τοποθετήσει το iPhone όχι μόνο ως ένα καταναλωτικό προϊόν φωτογραφίας, αλλά και ως ένα σοβαρό, επαγγελματικό εργαλείο τηλεοπτικής μετάδοσης, ικανό να διαχειριστεί ζωντανές παραγωγές μεγάλης κλίμακας. Η συγκεκριμένη μετάδοση αποτέλεσε την πρώτη φορά που τα iPhone ήταν οι μοναδικές κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν για τη βιντεοσκόπηση ενός μεγάλου, ζωντανού επαγγελματικού αθλητικού αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Apple είχε χρησιμοποιήσει ξανά συσκευές iPhone 17 για επιλεγμένες στιγμές μιας ζωντανής μετάδοσης μεταξύ των Boston Red Sox και των Detroit Tigers τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ έκτοτε χρησιμοποιεί τακτικά τα iPhone υποστηρικτικά στις μεταδόσεις του Friday Night Baseball και του MLS. Ωστόσο, για την αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο συσκευές iPhone 17 με τις τρεις Fusion κάμερες των 48 megapixel.

Στην κριτική για το iPhone 17 Pro Max, καμεραμάν τις εξήρε ως τις καλύτερες κάμερες που έχει δοκιμάσει ποτέ σε smartphone, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο οπτικής ποιότητας ζουμ 8x. Σύμφωνα με την Apple, τα iPhone είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία του σταδίου για να καταγράψουν ζωντανά πλάνα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της προθέρμανσης των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, της παρουσίασης των παικτών, των γωνιών μέσα από τα δίχτυα των εστιών, καθώς και της ατμόσφαιρας στις κερκίδες.

