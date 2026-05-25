Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαία για την 47η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό τη πρόληψη και τη συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και ηλεκτρικών πατινιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., κατά το διάστημα 18 έως 24 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 18.925 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.785 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 24 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 144 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, οι 1.123 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 142 επιβάτες και 658 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Αναλυτικότερα, ανά περιφέρεια βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

788 στην Αττική,

285 στο Νότιο Αιγαίο,

143 στην Κρήτη,

129 στην Δυτική Ελλάδα,

126 στα Ιόνια Νησιά,

116 στη Θεσσαλία,

115 στη Θεσσαλονίκη,

49 στην Πελοπόννησο,

40 στην Κεντρική Μακεδονία,

36 στην Ήπειρο,

33 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

33 στο Βόρειο Αιγαίο,

26 στη Στερεά Ελλάδα και

10 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.