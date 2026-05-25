Οι πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς στον Χολαργό.

Συναγερμός σήμανε στον Χολαργό αργά το βράδυ της Δευτέρας, όταν ένας 57χρονος άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του, προτού αυτοκτονήσει.

Το τραγικό περιστατικό έγινε επί της οδού Ξανθίππου, λίγο μετά τις 23:00 της Δευτέρας. Ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του στο πόδι, με συνέπεια να την τραυματίσει. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Γειτόνισσα που άκουσε τους πυροβολισμούς φέρεται να ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον άνδρα νεκρό, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ αφού δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία, ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Το ζευγάρι ασχολούνταν με τη σκοποβολή να κατείχε νόμιμα όπλα, αναφέρουν κάποιες πληροφορίες.