Πρόκειται για έναν 46χρονο που έχασε τη ζωή του.

Ένα τραγικό περιστατικό σημάδεψε τη σημερινή διοργάνωση του 9ου Πλαστήριου δρόμου στην Καρδίτσα.

Ο 46χρονος δρομέας, ο οποίος συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χλμ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, χάνοντας τις αισθήσεις του.

Άτομα που ήταν επιφορτισμένα με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών του παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες, και ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος κατέληξε.

Η είδηση του θανάτου του σόκαρε τους πάντες, ενώ ματαιώθηκαν οι επόμενοι αγώνες και οι απονομές.

Πηγή ΕΡΤ