Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Τραγική κατάληξη είχε η καραμπόλα τριών αυτοκινήτων που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου με την οδό Αλκυονίδων, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τα τρία οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές και τα αυτοκίνητα να μετατραπούν σε άμορφες μάζες σιδερικών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dip6b86s7wbl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ένας 56χρονος οδηγός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Οι άλλοι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ τα βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, με τα οχήματα να έχουν υποστεί σοβαρότατες καταστροφές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dip1kshf35m9?integrationId=40599y14juihe6ly}