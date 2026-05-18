Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου από το τροχαίο δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής σε μητέρα και κόρη.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου σε βάρος του 44χρονο οδηγού για το θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή του Αφάντου το απόγευμα της Κυριακής, 17/05.

Όπως μεταδίδει η rodiaki.gr, ο κατηγορούμενος βρέθηκα το μεσημέρι της Δευτέρας (18/05) στα δικαστήρια της Ρόδου, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του. Η εισαγγελία του απήγγειλε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προήλθε θάνατος κατά συρροή. Ο 44χρονος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου.

Το μοιραίο δυστήχημα συνέβη σε κεντρική διαστάυρωση στα Αφάντου της Ρόδου την Κυριακή, όταν ένα όχημα επιχείρησε να στρίψει στο φανάρι και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Στο ένα όχημα επέβαιναν μητέρα και κόρη, οι οποίες εγκλωβίστηκαν από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Στο δεύτερο αυτοκίνητο βρισκόταν τρία άτομα, μητέρα, πατέρας και γιος, με τον 44χρονο να είναι ο οδηγός. Οι τρεις τους τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και όπως καταγράφεται σε κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο που στέρησε τη ζωή σε μητέρα και κόρη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ οι πυροσβέστες κατέβαλαν προσπάθειες άνω των δύο ωρών για να απεγκλωβίσουν τις άτυχες γυναίκες.

«Λάτρης» της ταχύτητας ο 44χρονος

Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγικές συνήθειες του κατηγορούμενου έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Live News». Ο 44χρονος φαίνεται να έτρεχε σε αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ άτομα του στενού του περιβάλλοντος κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που πάντα πρόσεχε όταν έπιανε τιμόνι στους δρόμους του νησιόυ.

Παράλληλα, ο 44χρονος είχε εμπλακέι και στο παρελθόν σε τροχαίο. Όπως είχε καταθέσει ο συνοδηγός του, οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Από το τροχαίο ο συνοδηγός είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε παραμείνει στο νοσοκομείο για 20 μέρες.

