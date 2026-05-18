Tο όχημα των δύο γυναικών ανετράπη και διαλύθηκε.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, οι οποίες αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, καθώς το ένα από τα δύο οχήματα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών μετά τη σύγκρουση.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μητέρα και κόρη, οι οποίες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα όταν αυτό ανετράπη. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα, πατέρας, μητέρα και γιος, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, αφού του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, τέθηκε υπό κράτηση από την Αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρική διασταύρωση στα Αφάντου της Ρόδου. Το ένα όχημα επιχείρησε να στρίψει στο φανάρι, όταν συγκρούστηκε με το δεύτερο αυτοκίνητο.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει από μαρτυρίες οι αστυνομικοί, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σταματημένες στο φανάρι. Μόλις αυτό άναψε, ξεκίνησαν και έγινε η σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο. Tο όχημα των δύο γυναικών ανετράπη και διαλύθηκε.

Mαρτυρίες, που επικαλείται το Ertnews, αναφέρουν ότι ο οδηγός της BMW έτρεχε με ταχύτητα πάνω από το επιτρεπτό όριο.

