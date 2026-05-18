Τραυματίστηκε από ταχύπλοο με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στ ένα του πόδι.

Μία εβδομάδα μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο, ο Σταύρος Φλώρος εμφανίστηκε μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Ο νεαρός παίκτης του Survivor, εμφανώς φορτισμένος αλλά ταυτόχρονα αισιόδοξος, μίλησε μέσα από το δωμάτιο όπου αναρρώνει, στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη, αγάπη και δύναμη προς τον κόσμο που τον στηρίζει καθημερινά με αμέτρητα μηνύματα και ευχές.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον φίλο και συμπαίκτη του& Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος βρέθηκε δίπλα του στα πιο κρίσιμα λεπτά μετά το ατύχημα και συνέβαλε καθοριστικά στην παροχή των πρώτων βοηθειών.

Να θυμίσουμε πως ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου, όταν προπέλα σκάφους τον χτύπησε στη θάλασσα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, ενώ σοβαρή ζημιά υπέστη και ο αστράγαλος του δεξιού ποδιού του.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να σταθεί ξανά στα πόδια του, συγκινώντας με τη δύναμη ψυχής που δείχνει.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ακούγεται να λέει:

«Ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο… Σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω, γίνεται χαμός, χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου.

Να μου στέλνουν εμένα μηνύματα, όχι άπειρα, άπειρα, όλοι. Από Ελλάδα, από εξωτερικό. Πανέμορφο είναι αυτό που έχω βιώσει πραγματικά τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ δύναμη, γι’ αυτό χαμογελάω τόσο πολύ».

