Η γενιά της οποίας η παιδική ηλικία διαμορφώθηκε από την πανδημία και την εκρηκτική επιτάχυνση της τεχνολογίας και των social media είναι πιο απομονωμένη.

Οι σημερινοί έφηβοι πίνουν λιγότερο από ό,τι οι γονείς τους στην ίδια ηλικία, ωστόσο οι παράγοντες που ενισχύουν τη νηφαλιότητά τους δεν είναι όλοι θετικοί.

Οι ερευνητές τονίζουν πως δεν υπάρχει μία και μοναδική εξήγηση για αυτή τη μεταβολή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν οφείλεται (μόνο) στη στροφή προς την υγιεινή ζωή. Απλά αρκετοί έφηβοι ίσως δεν έχουν κάποιον να πουν «στην υγειά μας».

«Ο τρόπος που κοινωνικοποιούμαστε μετά την COVID είναι πραγματικά διαφορετικός», αναφέρει η Ρέιτσελ Τζανφάζα, ερευνήτρια της Generation Z. Σε συνδυασμό με τα social media, «αυτές οι δύο δυνάμεις δημιούργησαν την τέλεια καταιγίδα για να αλλάξει ο τρόπος που κάνουμε παρέα».

Η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από εφήβους ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90, σύμφωνα με τη μελέτη Monitoring the Future, ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που παρακολουθεί τη χρήση ουσιών από νέους εδώ και πενήντα χρόνια.

Η τάση αυτή επιταχύνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το ποσοστό μαθητών που κατανάλωσαν αλκοόλ τους τελευταίους 12 μήνες το 2025 ήταν:

41% στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου (έναντι 75% το 1997),

24% στη Β΄Λυκείου (έναντι 65% το 1997),

και μόλις 11% στην Α' Γυμνασίου (έναντι 46% το 1997).

«Η χρήση ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ, είναι έντονα κοινωνική», αναφέρει στο Axios ο Ρίτσαρντ Μιτς, βασικός ερευνητής της μελέτης.

Η πλήρης αποχή από ουσίες - συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ - έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2025 για τους μαθητές Γυμνασίου και σχεδόν σε ιστορικό υψηλό για τους τελειόφοιτους Λυκείου.

Η Ρέιτσελ Τζανφάζα επισημαίνει τρεις βασικούς λόγους που πιστεύει ότι οδηγούν τους νέους να απορρίπτουν το αλκοόλ:

Η πανδημία επηρέασε βαθιά την κοινωνική ζωή παιδιών και εφήβων, οι οποίοι βιώνουν αυξημένη μοναξιά και κοινωνικοποιούνται κυρίως μέσω διαδικτύου.

Κουλτούρα «βελτιστοποίησης» σώματος και εμφάνισης: Οι πιέσεις γύρω από την υγεία και την εικόνα σώματος επηρεάζουν τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια, ιδιαίτερα μέσω της μόδας των φαρμάκων GLP-1, και της τάσης ακαρίου αδυνατίσματος. Παράλληλα, οι wearable συσκευές που παρακολουθούν ύπνο, βήματα και βιομετρικά δεδομένα ενισχύουν το άγχος γύρω από την ευεξία.

Οι οικονομικές δυσκολίες επηρεάζουν τη Gen Zακόμη και στις ερωτικές σχέσεις. Μία έρευνα έδειξε ότι περίπου οι μισοί άνδρες (53%) και γυναίκες (54%) ξοδεύουν μηδέν ευρώ τον μήνα για ραντεβού.

Η Gen Z είναι μια γενιά «που ωριμάζει αργά», επισημαίνει η Τζανφάζα. «Δεν είναι μόνο ότι πίνουν λιγότερο. Κάνουν λιγότερο σεξ, βγάζουν δίπλωμα αργότερα».

Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση ορισμένων πιέσεων που βιώνουν οι έφηβοι (χωρίς φυσικά να τους ενθαρρύνουν να πίνουν), τονίζει η Τζανφάζα.

Πρέπει να κατανοήσουν «πώς μπορεί να επηρεάζει ψυχολογικά τα παιδιά τους το να ζουν σε έναν κόσμο όπου αισθάνονται ότι κάποιος τα παρακολουθεί συνεχώς και ότι πρέπει διαρκώς να προβάλλουν την καλύτερη δυνατή online εκδοχή του εαυτού τους».

Και κάτι ακόμη για τους γονείς: Ενθαρρύνετε τις δια ζώσης συναντήσεις, χωρίς αλκοόλ.

Με πληροφορίες από Axios