Του παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και είναι καλά στην υγεία του.

Σε κατάσταση μέθης διαπιστώθηκε να βρίσκεται 16χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο ανήλικος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και είναι καλά στην υγεία του.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου 25χρονος, ο οποίος ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον 16χρονο.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.