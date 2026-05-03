Για τι άλλο κατηγορείται ο ανήλικος.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο ανήλικος που ενεπλάκη στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς σε μπαρ του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το patris, πρόκειται για τον τρίτο κατηγορούμενο για συμμετοχή στη συμπλοκή, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του.

Οι διαδικασίες θα προχωρήσουν με τις απολογίες των κατηγορουμένων που έχουν οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το πρωί, ενώπιον της Ανακρίτριας.

Να σημειωθεί ότι στον ανήλικο που παραδόθηκε το βράδυ της Κυριακής, εκτός από τη συμμετοχή του στο επεισόδιο μπροστά στην είσοδο του μπαρ, αποδίδεται και η απόπειρα εμβολισμού του 57χρονου πορτιέρη με αυτοκίνητο, με το οποίο κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα στη Λεωφόρο Ιωνίας.