Η πτήση θα συνεχιστεί μετά την προσωρινή παραμονή στην Τουρκία, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ασφάλεια της μετακίνησης του πρωθυπουργού.

Αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία πραγματοποίησε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια πτήσης του προς προγραμματισμένο ταξίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κυβερνητικό αεροπλάνο υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στην Άγκυρα, όπου ελέγχθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως τεχνική βλάβη, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περαιτέρω λεπτομέρειες για τη φύση του προβλήματος, ενώ οι αρχές προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας.