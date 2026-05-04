Το δρόμο προς τη Βουλή παίρνει η νέα ρύθμιση που προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός έδρας στην περιφέρεια.

Το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα και τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από το 2025, ενισχύοντας οικονομικά εργαζομένους που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι δικαιούχοι θα λάβουν εντός του 2026 ποσό που αντιστοιχεί συνολικά σε τρία μηνιαία ενοίκια. Η πρώτη καταβολή αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού και αφορά το δεύτερο ενοίκιο που αντιστοιχεί στο 2024. Τα δύο επόμενα ποσά, που αφορούν τα ενοίκια του 2025, θα καταβληθούν τον Νοέμβριο, ταυτόχρονα με την καθιερωμένη ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου.

Η ενίσχυση χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο για την παραμονή και την προσέλκυση προσωπικού σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα στελέχωσης και στέγασης. Η κάλυψη του μέτρου εκτείνεται σε όλη τη χώρα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας.

Το ανώτατο ποσό επιστροφής ορίζεται στα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ τίθεται και πλαφόν ώστε κάθε επιστροφή να μην υπερβαίνει το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Για την καταβολή του ανώτατου ποσού απαιτείται μηνιαίο ενοίκιο άνω των 800 ευρώ και συνεχής καταβολή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η αναδρομική επιστροφή για το 2024 θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων. Για τη διπλή επιστροφή που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2026, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή του μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ και η δήλωση του σχετικού αριθμού στη φορολογική δήλωση του 2025.