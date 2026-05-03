Μετά τη λευκή Πρωτομαγιά, η σημαντική ψυχρή εισβολή προκαλεί και σήμερα Κυριακή χιονοπτώσεις στα ορεινά με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας και ανέμους ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 9 από το βράδυ στα νοτιοανατολικά. Μπορεί σήμερα να βρέξει έως το μεσημέρι στην Αττική, ωστόσο από Δευτέρα αλλάζει το σκηνικό του καιρού με ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας.

Στην πρόγνωσή της για τον καιρό, η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη, ανέφερε ότι τη Δευτέρα το σκηνικό αλλάζει με άνοδο της θερμοκρασίας ενώ οι βροχές θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, και η Δευτέρα μπορεί να ξεκινήσει με 9 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, τόνισε. Πηγαίνουμε προς καλοκαιρινές συνθήκες και το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

«Η Κυριακή είναι μια μέρα που θα έχουμε μια μικρή επιπλέον επιδείνωση του καιρού, με περισσότερες βροχές και κάποιες καταιγίδες κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και στα ανατολικά ηπειρωτικά (Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, μέχρι και Πελοπόννησο), είπε, τονίζοντας «είμαστε γύρω στους 8-10 βαθμούς χαμηλότερα από τα μέσα επίπεδα θερμοκρασίας για την εποχή».

Σήμερα τις περισσότερες βροχοπτώσεις τις περιμένουμε τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή στην περιοχή της Θεσσαλίας, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, ακόμη και στις Σποράδες και αργότερα λίγο στην ανατολική Πελοπόννησο, έχει ήδη βρέξει και σε περιοχές της κεντρικής, δυτικής Μακεδονίας μέχρι και στην Θράκη και περιμένουμε ένταση των βροχοπτώσεων τις αμέσως επόμενες ώρες.

Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, ήδη έχει βρέξει. Περιμένουμε κυρίως από το απόγευμα και μετά να εκδηλωθούν και κάποιες σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας.

Περιμένουμε και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια, καθώς θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση αυτού του συστήματος που προκαλεί όλη αυτή την κατάσταση προς τις απογευματινές ώρες, πριν μας αποχαιρετήσει οριστικά και μετακινηθεί ανατολικότερα οριστικά.

Από το απόγευμα της Κυριακής και από τα δυτικά, θα αρχίσει η βελτίωση του καιρού, η οποία θα είναι και αρκετά γρήγορη και πλέον η Δευτέρα θα είναι μια «τελείως διαφορετική μέρα».

Όλες αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες, όλο αυτό το σύστημα κυκλοφορίας στην ανώτερη ατμόσφαιρα που το προκαλεί, μετακινούνται ανατολικότερα και πλέον η Δευτέρα είναι μια μέρα που θα έχουμε τη βελτίωση του καιρού. Θα έχουν απομείνει κάποιες νεφώσεις, το ανατολικότερο τμήμα της χώρας τη Δευτέρα και κάποιες ίσως λίγες βροχές στα ανατολικά τμήματα.

Κατά τα άλλα όμως η Δευτέρα θα είναι μια μέρα γενικά με ηλιοφάνεια, αν εξαιρέσουμε το ανατολικότερο τμήμα της χώρας τις πρωινές ώρες και αυτές τις λίγες νεφώσεις στα δυτικά, οπότε το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας θα είναι η βελτίωση του καιρού, η ηλιοφάνεια, η άνοδος της θερμοκρασίας που περιμένουμε και η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων που θα περιοριστεί αυτή η μεγάλη ένταση των ανέμων στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου.

Η Δευτέρα μπορεί να ξεκινήσει με 9 μποφόρ στα Δωδεκάνησα, αλλά μέσα στην ημέρα γρήγορα θα έχουμε εξασθένηση των ανέμων, οπότε πάμε για βελτίωση με γρήγορο ρυθμό μέσα στη Δευτέρα και πλέον η Τρίτη θα είναι μια μέρα καθαρά ανοιξιάτικη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

Στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα ανατολικά τμήματα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και τη βόρεια Κρήτη τους 16 με 18 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ανατολικό στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά πιο πυκνές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα δυτικά θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.