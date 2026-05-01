Οι κατσαρίδες είναι παράσιτα που έλκονται από ζεστά και υγρά περιβάλλοντα, συχνά ανεβαίνουν στις αποχετεύσεις σε μπάνια και κουζίνες αναζητώντας νερό και τροφή.

Οι ειδικοί στην καταπολέμηση παρασίτων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ένα συχνό αλλά λανθασμένο «κόλπο» που χρησιμοποιούν πολλοί για να αντιμετωπίσουν κατσαρίδες στο σπίτι: τη χρήση χλωρίνης στις αποχετεύσεις. Όπως επισημαίνουν, οι κατσαρίδες έλκονται από ζεστά και υγρά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν συχνά μέσω σωληνώσεων σε κουζίνες και μπάνια αναζητώντας νερό και τροφή, όμως η ρίψη χλωρίνης δεν αποτελεί αποτελεσματική λύση για την εξάλειψή τους.

Σύμφωνα με εντομολόγους, όπως αναφέρει το shopping.yahoo, η χλωρίνη μπορεί να σκοτώσει κατσαρίδες μόνο σε περίπτωση άμεσης επαφής, ωστόσο δεν φτάνει στα σημεία όπου συνήθως κρύβονται και αναπαράγονται, όπως βαθιά μέσα στους σωλήνες και σε ρωγμές.

Επιπλέον, η χρήση της ενδέχεται να προκαλέσει φθορές στις σωληνώσεις και, σε συνδυασμό με άλλα καθαριστικά, να δημιουργήσει επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις.

Οι ειδικοί προτείνουν πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις, όπως ζεστό νερό με σαπούνι πιάτων, ενζυματικά καθαριστικά που διασπούν οργανικά υπολείμματα, αλλά και σχολαστικό καθαρισμό της κουζίνας ώστε να αφαιρούνται τροφές και λιπαρά που προσελκύουν τα έντομα.

Παράλληλα, τονίζουν τη σημασία της πρόληψης με σφράγισμα ρωγμών, κάλυψη αποχετεύσεων και αποφυγή συσσώρευσης υγρασίας. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής, συστήνεται η άμεση παρέμβαση επαγγελματιών απεντόμωσης.