Υπάρχουν φυσικοί τρόποι για να προστατεύσετε το σπίτι σας από τις κατσαρίδες.

Οι κατσαρίδες αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Μπορούν να ζήσουν σε πολλά μέρη και να αναπαραχθούν γρήγορα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξόντωσή τους. Αντί να χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά, υπάρχουν φυσικοί τρόποι για να προστατεύσετε το σπίτι σας από τις κατσαρίδες. Αντί για σκληρές χημικές ουσίες, υπάρχουν φυσικοί τρόποι για να διατηρήσετε το σπίτι σας ασφαλές από αυτά τα έντομα.

Οι κατσαρίδες είναι πραγματικός πονοκέφαλος για πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιών και κατοίκους διαμερισμάτων. Κινούνται γρήγορα μέσα στα κτίρια και προτιμούν ζεστά, σκοτεινά μέρη. Σημάδια παρουσίας κατσαρίδων είναι η μυρωδιά μούχλας, περιττώματα, νεκρές κατσαρίδες και απολεπισμένα δέρματα.

Η χρήση φυσικών απωθητικών και μη τοξικών μεθόδων μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψή τους.

Τα σημάδια

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αρχικά πρέπει να γίνει κατανοητό τι τις προσελκύει σε έναν χώρο.

Η μυρωδιά μούχλας αποτελεί σαφές σημάδι παρουσίας κατσαρίδων. Αυτή η μυρωδιά προέρχεται από περιοχές όπου υπάρχουν πολλές κατσαρίδες. Προσέξτε για περιττώματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες, καθώς και για απολεπισμένα δέρματα και ωοσάκους. Αν δείτε κατσαρίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτό σημαίνει ότι ζουν σε μεγάλους αριθμούς και κρύβονται την ημέρα.

Τι τις προσελκύει

Οι κατσαρίδες προτιμούν ζεστά και υγρά μέρη, ενώ χρειάζονται τροφή και νερό. Τις προσελκύουν:

Υπολείμματα τροφών και λίπη στην κουζίνα

Ανοιχτοί κάδοι απορριμμάτων και τροφή κατοικιδίων

Διαρροές από σωλήνες και βρύσες και άλλες πηγές υγρασίας

Ακαταστασία, όπου βρίσκουν πιο εύκολα κρυψώνα

Ρωγμές και κενά γύρω από πόρτες, παράθυρα και σωλήνες, απ' όπου εισέρχονται στον χώρο

Η καθαριότητα και η στεγανοποίηση του σπιτιού είναι βασικά για την πρόληψη.

Καθαριότητα και υγιεινή

Η καθαριότητα είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των κατσαρίδων. Τους αρέσουν τα βρώμικα μέρη επειδή εκεί βρίσκουν τροφή και καταφύγιο.

Διατηρήστε καθαρές τις κουζίνες, τα μπάνια και τους χώρους απορριμμάτων για να εμπιδίσετε την είσοδο των κατσαρίδων.

Οι κουζίνες και τα μπάνια είναι «αγαπημένοι» χώροι για τις κατσαρίδες.

Δώστε έμφαση στα εξής:

Σκουπίστε τους πάγκους και τις επιφάνειες ύστερα από κάθε χρήση

Πλύνετε τα λερωμένα πιάτα και τακτοποιήστε τα αμέσως

Καθαρίστε αμέσως τυχόν ψίχουλα ή χυμένα υγρά

Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των νεροχυτών, των αποχετεύσεων και των τουαλετών

Χρήση ηλεκτρικής σκούπας για την απομάκρυνση αυγών, υπολειμμάτων τροφίμων και περιττωμάτων

Επισκευή σωλήνων, βρυσών και τουαλετών που παρουσιάζουν διαρροές

Διασφάλιση κατάλληλου αερισμού σε μπάνια και κουζίνες

Χρήση αφυγραντήρα σε υγρά μέρη όπως υπόγεια

Αποφυγή υπερβολικού ποτίσματος των φυτών εσωτερικού χώρου

Απομάκρυνση στάσιμου νερού από νεροχύτες, μπανιέρες και ντουζιέρες

Φυσικά απωθητικά για κατσαρίδες

Δεν χρειάζονται πάντα ισχυρά χημικά για να κρατήσετε μακριά τις κατσαρίδες. Η φύση προσφέρει πολλούς αποτελεσματικούς τρόπους για να τις αποφύγετε. Τα αιθέρια έλαια, τα εσπεριδοειδή και τα έντονα αρωματικά βότανα μπορούν να βοηθήσουν.

Φυσικές μέθοδοι που είναι ασφαλείς και έχουν καλά αποτελέσματα:

Σπρέι με έλαιο μέντας

Το έλαιο μέντας αποτελεί κορυφαία επιλογή. Η έντονη μυρωδιά του δεν αρέσει στις κατσαρίδες. Για να το φτιάξετε, ανακατέψτε 15 σταγόνες έλαιο μέντας με 300 ml νερό σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα. Ανακινήστε το καλά και ψεκάστε σε μέρη που αρέσουν στις κατσαρίδες, όπως ντουλάπια κουζίνας και γωνίες μπάνιου.

Χυμός λεμονιού με νερό

Η μυρωδιά του λεμονιού επίσης κρατάει τις κατσαρίδες μακριά. Ανακατέψτε ίσα μέρη χυμού λεμονιού και νερού σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα. Ψεκάστε στα σημεία όπου κρύβονται οι κατσαρίδες, όπως πίσω από τις συσκευές και κάτω από τους νεροχύτες. Επίσης, θα μυρίζει ωραία το σπίτι σας.

Σκορπίστε σκελίδες σκόρδου

Το σκόρδο επίσης κρατάει μακριά τις κατσαρίδες, λόγω της έντονης μυρωδιά του. Λιώστε μερικές σκελίδες και τοποθετήστε τις σε μικρά πιατάκια σε διάφορα σημεία του σπιτιού σας. Αλλάξτε τις κάθε λίγες μέρες για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητά τους.

Διατομική γη, μία μη τοξική λύση

Η διατομική γη αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως μη τοξικός τρόπος καταπολέμησης των εντόμων. Κατασκευασμένη από τα απολιθωμένα υπολείμματα μικροσκοπικών θαλάσσιων οργανισμών, η λεπτή σκόνη της είναι ιδανική για την καταπολέμηση των ανεπιθύμητων «επισκεπτών».

Η διατομική γη δρα αργά. Όταν οι κατσαρίδες έρχονται σε επαφή με αυτήν, ξεραίνονται και πεθαίνουν μέσα σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για μια φυσική διαδικασία χωρίς επιβλαβείς χημικές ουσίες. Είναι ασφαλής για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια.

Ρίξτε την εκεί όπου βλέπετε κατσαρίδες ή όπου ενδέχεται να εισέλθουν. Δεν θα δείτε αποτελέσματα αμέσως, αλλά θα παρατηρήσετε λιγότερες κατσαρίδες σε δύο εβδομάδες.

Συνεχίστε να την εφαρμόζετε κάθε λίγες ημέρες μέχρι να εξαφανιστούν.

Αυτή η μέθοδος βοηθά επίσης με τους ψύλλους, τους κοριούς και τα μυρμήγκια. Μία εφαρμογή μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμα και μήνες, προσφέροντάς σας μακροπρόθεσμη προστασία.

Προσοχή: Η λεπτή σκόνη μπορεί να βλάψει τους πνεύμονές σας αν εισπνευστεί για πολύ ώρα. Φοράτε πάντα μάσκα, γυαλιά και γάντια κατά την εφαρμογή της.

Με πληροφορίες από emergencypest247.co.uk