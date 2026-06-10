Η κυβέρνηση αναζητεί λύσεις που θα περιορίσουν τις στρεβλώσεις και θα διατηρήσουν τα κίνητρα για την επιλογή πιο «πράσινων» οχημάτων.

Σε επανεξέταση της επίμαχης διάταξης για τη φορολογική μεταχείριση των υβριδικών οχημάτων προσανατολίζεται η κυβέρνηση, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στην αγορά αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο απόσυρσης ή ουσιαστικού επανασχεδιασμού της ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, καθώς εκτιμάται ότι η εφαρμογή της θα οδηγούσε σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές πολλών υβριδικών μοντέλων.

Η προτεινόμενη αλλαγή προβλέπει την κατάργηση της απαλλαγής 75% από το τέλος ταξινόμησης για τα περισσότερα υβριδικά χαμηλών εκπομπών ρύπων και την αντικατάστασή της από ενιαία έκπτωση 50%, ανεξαρτήτως των εκπομπών CO₂. Με τον τρόπο αυτό καταργείται το υφιστάμενο σύστημα δύο βαθμίδων, στο οποίο τα οχήματα με εκπομπές έως 50 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο απολάμβαναν απαλλαγή 75%, ενώ όσα ξεπερνούσαν το όριο αυτό δικαιούνταν έκπτωση 50%.

Η προοπτική αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από εισαγωγείς, εμπόρους και καταναλωτές, καθώς θεωρείται ότι θα επιβαρύνει σημαντικά το κόστος αγοράς χιλιάδων Plug-in Hybrid και υβριδικών μοντέλων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αναζητεί πλέον λύσεις που θα περιορίσουν τις στρεβλώσεις και θα διατηρήσουν τα κίνητρα για την επιλογή πιο «πράσινων» οχημάτων, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία της αγοράς.

Παράλληλα, στο σχέδιο προβλέπεται μεταβατική εξαίρεση για οχήματα που έχουν εισαχθεί στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 31η Μαΐου 2026 και εκπέμπουν έως 75 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις διατηρείται η απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης, ώστε να προστατευθούν όσοι είχαν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες ή εισαγωγές με βάση το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς και να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός της αγοράς.

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Αμετάβλητο παραμένει, πάντως, το πλαίσιο για τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα οχήματα υδρογόνου μηδενικών εκπομπών, τα οποία εξακολουθούν να απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος ταξινόμησης, διατηρώντας το σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημά τους έναντι των συμβατικών και υβριδικών μοντέλων.

Οι επιπτώσεις της προτεινόμενης αλλαγής στο κόστος αγοράς αναμένεται να είναι αισθητές για πολλά υβριδικά μοντέλα της αγοράς. Για παράδειγμα, σε ένα αυτοκίνητο με κανονικό τέλος ταξινόμησης 6.000 ευρώ, η ισχύουσα απαλλαγή 75% περιορίζει σήμερα την επιβάρυνση στα 1.500 ευρώ.

Εάν όμως εφαρμοστεί η ενιαία απαλλαγή 50%, το ποσό που θα καταβάλει ο αγοραστής θα αυξηθεί στα 3.000 ευρώ, επιβαρύνοντας την τελική τιμή κατά επιπλέον 1.500 ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των υβριδικών οχημάτων και ενδέχεται να οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναβολή ή επανεξέταση της αγοράς τους.