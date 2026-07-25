Σε ποιους να ευχηθείτε «χρόνια πολλά».

Αύριο, Κυριακή 26 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής της Οσιομάρτυρος, μιας από τις πιο αγαπητές μορφές της χριστιανικής παράδοσης.

Παράλληλα τιμώνται ο Άγιος Ερμόλαος ο Ιερομάρτυρας και η Αγία Ωραιοζήλη η Μάρτυς.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Παρασκευή, Βούλα, Εβίτα, Βιβή, Βέτα, Παρασκευάς, Πάρης, Παράσχος

Ερμόλαος, Ερμολία, Λία, Ερμοκράτης

Έρση

Ιερουσαλήμ

Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια

Ο βίος της Αγίας Παρασκευής

Από τις μεγαλύτερες Αγίες του Χριστιανισμού, τιμάται τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Θεωρείται προστάτιδα των ματιών. Έζησε στη Ρώμη κατά το 2ο αιώνα και υπέστη μαρτυρικό θάνατο επί ημερών του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου.

Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε σε προάστιο της Ρώμης επί αυτοκρατορίας του Αδριανού (βασιλεία 117-138 μ.Χ.). Γονείς της ήταν ο Αγαθόνικος και η Πολιτεία, που ήταν χριστιανοί και οικονομικά εύποροι. Ήταν μοναχοπαίδι. Το όνομά της, της αποδόθηκε λόγω της ημέρας Παρασκευής, κατά την οποία γεννήθηκε.

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Η δράση της έγινε γνωστή στους Ρωμαίους και κλήθηκε σε απολογία από τον αυτοκράτορα Αντωνίνο. Ο αυτοκράτορας της ζήτησε να αρνηθεί την θρησκεία της και στην προσπάθειά του να την πείσει, της προσέφερε διάφορα ανταλλάγματα. Η Αγία απέρριψε την πρόταση, οδηγήθηκε σε βασανιστήριο (της φόρεσαν πυρακτωμένη περικεφαλαία στο κεφάλι) και στη συνέχεια στη φυλακή, όπου πέρασε ένα διάστημα στην απομόνωση.

Ο Αντωνίνος διέταξε να τη ρίξουν σε ένα καζάνι, όπου όμως η Αγία έμενε αλώβητη. Αδυνατώντας να το πιστέψει, θέλησε να προσεγγίσει το καζάνι ο ίδιος με σκοπό να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Πλησιάζοντας όμως, από τον ατμό ή από κάποια άλλη αιτία, τραυματίστηκαν τα μάτια του με αποτέλεσμα να τυφλωθεί. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Παρασκευή, τον θεράπευσε με θαυματουργικό τρόπο και έτσι την άφησε ελεύθερη να επιστρέψει στο έργο της.

Μετά από χρόνια ο Μάρκος Αυρήλιος εξαπέλυσε νέο διωγμό κατά των χριστιανών, με την Αγία να συλλαμβάνεται ξανά. Πέρασε και πάλι από διάφορα βασανιστήρια. Πέθανε δια αποκεφαλισμού.