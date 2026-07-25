Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Khalid bin Salman, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με βασικό θέμα τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του, ο Σαουδάραβας ομόλογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) και την παρουσία της ελληνικής συστοιχίας Patriot, η οποία συμβάλλει στην αντιαεροπορική προστασία της χώρας.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των πρόσφατων ενεργοποιήσεων της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στην περιοχή Γιανμπού, όπου η ελληνική μονάδα προχώρησε σε επιτυχείς αναχαιτίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων που, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, προέρχονταν από την Υεμένη.

Στο επίκεντρο οι περιφερειακές προκλήσεις ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις νέες προκλήσεις ασφαλείας που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αυξημένη.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία, με την άμυνα και την ασφάλεια να αποτελούν βασικούς πυλώνες των διμερών σχέσεων.

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Η ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου, με την Αθήνα να έχει αναπτύξει προσωπικό και συστήματα Patriot για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας

{https://x.com/nikosdendias/status/2081049896128323656}