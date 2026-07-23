Ο Νίκος Δένδιας προανήγγειλε ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων.

Την έγκριση σειράς συμβάσεων που εντάσσονται στο Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσισε σήμερα το ΚΥΣΕΑ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:

Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και anti-drone θόλο («Ασπίδα του Αχιλλέα»).

Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων HERON 1.

Μικρούς δορυφόρους SAR (Synthetic Aperture Radar), με δυνατότητα άμεσης παροχής δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο.

Μη επανδρωμένα αεροχήματα Class II, με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστημάτων τύπου V-BAT.

Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης, βασικό τμήμα της στολής του μαχητή.

Τρία νέα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390 Millennium. Πρόκειται για την απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών αεροσκαφών της Embraer, με το πρώτο να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτώνται μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας–Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα, λειτουργώντας ως «ιπτάμενα τάνκερ».

Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, εκ των οποίων τα οκτώ θα κατασκευαστούν στον Σκαραμαγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα.

Πυραύλους HELLFIRE με καθοδήγηση λέιζερ, για την αναβάθμιση των επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache.

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ, για τη δημιουργία δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα και στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου»

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου», με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ.

Για τον αντιαεροπορικό θόλο εξήγησε ότι «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς».

«Επεξεργάζεται, δίνει προτεραιότητες και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Μετατρέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις από την παλιά εικόνα ενός συνόλου προσωπικού και συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις», υπογράμμισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι σήμερα «εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της “Ατζέντας 2030”», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν ολοκληρώσαμε», προαναγγέλλοντας ότι τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, αλλά και η εξέλιξη του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών για την περίοδο 2027–2037.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk5udu2rrelt?integrationId=40599y14juihe6ly}