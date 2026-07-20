«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής», τονίζει ο υπουργός Άμυνας.

Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου, τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον», υπογραμμίζει ο υπουργός.

{https://x.com/NikosDendias/status/2079083889314689264}