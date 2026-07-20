Ο πρόεδρος της UEFA δεν πήγε στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν αρνήθηκε να πάει στον τελικό του Μουντιάλ 2026, λόγω των διαφωνιών της UEFA με τη FIFA για ζητήματα που αφορούν από τις πειθαρχικές διαδικασίες, έως τους διαιτητές και τη διεξαγωγή αγώνων, σύμφωνα με πηγή του Reuters.

Ένα από τα βασικά θέματα που διαφώνησαν οι δύο πλευρές ήταν η απόφαση της FIFA να αναστείλει την αυτόματη τιμωρία του Αμερικανού Φολάριν Μπάλογκαν, μετά την κόκκινη κάρτα που πήρε.

Ήταν μια απόφαση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις- ιδιαίτερα εξαιτίας της παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που παραδέχθηκε τόσο ο ίδιος, όσο και ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Η UEFA με ανακοίνωση είχε επικρίνει σφοδρά τη FIFA, τονίζοντας ότι «πέρασε μια κόκκινη γραμμή».

Άλλος ένας λόγος της απουσίας του προέδρου της UEFA από τον τελικό ήταν η περίπτωση του Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν. Ο Σομαλός διαιτητής δεν κατάφερε να σφυρίξει στο Μουντιάλ 2026, επειδή δεν του επέτρεψαν την είσοδο στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, ο Αρτάν ορίστηκε διαιτητής στο UEFA Super Cup, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα.

Εξάλλου, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχία και για αλλαγές που εφαρμόστηκαν σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως τα πολυσυζητημένα διαλείμματα ενυδάτωσης, αλλά και το παρατεταμένο ημίχρονο του τελικού, για τις ανάγκες του σόου των διοργανωτών.