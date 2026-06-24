Το πρωτόγνωρο μέτρο των υποχρεωτικών hydration breaks από τη FIFA στο Μουντιάλ 2026 έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε την εφαρμογή των υποχρεωτικών διαλειμμάτων ενυδάτωσης στο Μουντιάλ 2026, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που εξυπηρετεί αποκλειστικά αθλητικούς λόγους και δεν συνδέεται με εμπορικά συμφέροντα.

Τα τρίλεπτα διαλείμματα, που πραγματοποιούνται στο 22ο και το 67ο λεπτό κάθε αγώνα, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από παίκτες, προπονητές και φιλάθλους από την έναρξη της διοργάνωσης.

Το μέτρο θεσπίστηκε προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Αμερικής. Ωστόσο, η ύπαρξή του δημιούργησε επιπλέον διαφημιστικό χρόνο, γεγονός που πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με τον αντίκτυπό του στο παιχνίδι.

«Δεν υπάρχει κανένα επιπλέον έσοδο για τη FIFA, καθώς όλες οι εμπορικές συμφωνίες είχαν υπογραφεί πολύ πριν από τη διοργάνωση. Συνεπώς, δεν πρόκειται για οικονομικό ζήτημα για εμάς. Είναι καθαρά ένα αθλητικό θέμα», ανέφερε ο Ινφαντίνο σε δήλωσή του την Τετάρτη.

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Τα διαλείμματα δίνουν παράλληλα τη δυνατότητα στους προπονητές να παρέχουν τακτικές οδηγίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάτι που σύμφωνα με τους επικριτές διαταράσσει τον ρυθμό και αλλοιώνει τη φύση του ποδοσφαίρουσύμφωνα με τους επικριτές διαταράσσει τον ρυθμό και αλλοιώνει τη φύση του ποδοσφαίρου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, υποστήριξε ότι το επιπλέον διάλειμμα «διακόπτει και αλλάζει την ταυτότητα του ποδοσφαιρικού αγώνα», ενώ ο προπονητής της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, τόνισε πως ο κατακερματισμός ενός αγώνα σε μικρότερα τμήματα αφαιρεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, καθώς και ο αρχηγός της Ολλανδίας, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, τάχθηκαν υπέρ της πρόθεσης του μέτρου σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για την αναγκαιότητά του σε πιο δροσερές συνθήκες ή σε κλειστά γήπεδα.

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«Ο βασικός λόγος είναι η ζέστη, όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι σε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, που διαρκεί 39 ημέρες και όπου μια ομάδα μπορεί να δώσει έως και οκτώ αγώνες μέσα σε αυτό το διάστημα, μια σύντομη περίοδος ξεκούρασης είναι εξαιρετικά σημαντική», σημείωσε ο πρόεδρος της FIFA.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ομοσπονδία επιθυμεί να διασφαλίσει ίσους όρους για όλες τις ομάδες.

«Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι όλες οι ομάδες, σε κάθε αγώνα, να αγωνίζονται υπό τις ίδιες συνθήκες. Είναι δύσκολο να αποδεχθεί κανείς ότι ένας προπονητής μπορεί να επηρεάσει έναν αγώνα μόνο επειδή επικρατεί περισσότερη ζέστη, ενώ σε έναν άλλο αγώνα, με χαμηλότερη θερμοκρασία, να μην έχει την ίδια δυνατότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ινφαντίνο κατέληξε λέγοντας ότι τα διαλείμματα δεν έχουν μειώσει την ένταση των αναμετρήσεων, υποστηρίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να διατηρούν υψηλό επίπεδο απόδοσης σε όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Με πληροφορίες του Reuters