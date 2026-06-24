Ξανά στο Μουντιάλ 2026 μετά την «πιο σημαντική ασίστ της ζωής του».

Ο Τζέρεμι Ντόκου επέστρεψε σε ρυθμούς Μουντιάλ 2026, έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα που έκανε προκειμένου να «υποδεχθεί» το πρώτο του παιδί.

Ο 24χρονος Βέλγος εντάχθηκε ξανά στο καμπ των «κόκκινων διαβόλων», όπου τον υποδέχθηκαν με αγκαλιές και ευχές οι συμπαίκτες του. «Ξανά στο καμπ, μετά την πιο σημαντική ασίστ της ζωής του», ανέφερε η ανάρτηση στον λογαριασμό της εθνικής ομάδας του Βελγίου.

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Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι έφυγε από τις ΗΠΑ προκειμένου να επιστρέψει στο Λονδίνο, ώστε να είναι παρών στη γέννηση του γιου του, καθώς είχε δηλώσει εξαρχής ότι είναι μια στιγμή που κανένας πατέρας δεν θέλει να χάσει. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου είχε ανακοινώσει ότι ο Ντόκου θα επιστρέψει στο Σιάτλ το βράδυ της Τρίτης, όπως και έγινε, προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία για το ματς κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.

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Ντόκου: Ώρα να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο

Με ανάρτηση στα social media, ο Τζέρεμι Ντόκου ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα που του έστειλε τις τελευταίες ημέρες και τόνισε πως πλέον είναι η ώρα να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο.

«Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη, τις προσευχές και τα ευγενικά μηνύματα των τελευταίων ημερών. Η Σαϊρίν και ο Πρέιζ είναι πολύ καλά και η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Το να καλωσορίζω τον γιο μου στον κόσμο είναι μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες που μου έχει δώσει ο Θεός», έγραψε ο 24χρονος και πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ την ομάδα για την υποστήριξη, τώρα είναι η ώρα να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στη μεγαλύτερη σκηνή».

Τις προηγούμενες ημέρες, σχόλιο που έκανε Γαλλίδα δημοσιογράφος για την απόφαση του Τζέρεμι Ντόκου να αφήσει για λίγο το Μουντιάλ 2026, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η Φρανς Πιερό, μιλώντας στην εκπομπή «L’Équipe de Choc» έφτασε στο σημείο να περιγράψει τον τοκετό ως «μία αηδιαστική στιγμή» στην οποία «ο πατέρας είναι εντελώς περιττός».

Δεν σταμάτησε εκεί. «Υπάρχουν εκατοντάδες ποδοσφαιριστές που θα σκότωναν για να είναι στη θέση σου», είπε απευθυνόμενη στον Ντόκου και επέκρινε τον ποδοσφαιριστή για τις προτεραιότητες που έχει, λέγοντας: «Ζει ένα παιδικό όνειρο. Μπορεί να μην ξανασυμβεί στη ζωή σου». Η L’Equipe επέκρινε τις δηλώσεις της δημοσιογράφου, τονίζοντας ότι απέχουν μακράν των αξιών του Μέσου και ζήτησε συγγνώμη στον Βέλγο ποδοσφαιριστή.

Μουντιάλ 2026: «Ζωντανό» για την πρόκριση το Βέλγιο

Μέχρι στιγμής το Βέλγιο μετρά δύο ισοπαλίες στο Μουντιάλ 2026, κόντρα στην Αίγυπτο (1-1) και το Ιράν (0-0). Με δύο βαθμούς, βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του 7ου ομίλου και παραμένει «ζωντανό» στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Στο τελευταίο ματς των ομίλων, το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία το πρωί του Σαββάτου (06:00, ώρα Ελλάδας). Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος θα παίξει με το Ιράν.

Η βαθμολογία του 7ου ομίλου

1. Αίγυπτος 4-2 4

2. Ιράν 2-2 2

3. Βέλγιο 1-1 2

4. Ν. Ζηλανδία 3-5 1