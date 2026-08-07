Ανησυχία από τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική.

Μαζικούς ψεκασμούς κάνει ο Δήμος Γλυφάδας στο πλαίσιο του περιορισμού και της πρόληψης κυρίως κρουσμάτων από τον Ιό του Δυτικού Νείλου.

Οι ψεκασμοί στη Γλυφάδα θα γίνουν το Σάββατο, ενώ συστάσεις προς τους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου απηύθυνε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθώς καταγράφεται αύξηση κρουσμάτων στα Νότια και Ανατολικά προάστια της Αττικής.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης έως τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 54 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 11 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Συνολικά, έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Όπως εξήγησε ο Θ. Βασιλακόπουλος, ο ιός μεταδίδεται από το κοινό κουνούπι, το οποίο υπάρχει στη χώρα από το 2010. Η πλειονότητα των λοιμώξεων είναι ασυμπτωματικές, ενώ περίπου 20% των νοσούντων εμφανίζει ήπια συμπτώματα, όπως πυρετό και αδιαθεσία. Σε ποσοστό κάτω του 1% εκδηλώνονται σοβαρές επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα.

Ο ΕΟΔΥ και οι δήμοι πραγματοποιούν κάθε άνοιξη ψεκασμούς για τον περιορισμό των προνυμφών, ωστόσο – όπως τόνισε – είναι αδύνατον να εξαλειφθούν πλήρως τα κουνούπια, καθώς η υπερβολική χρήση εντομοκτόνων θα προκαλούσε οικολογική καταστροφή. Σε περιοχές όπου εντοπίζεται κρούσμα, γίνονται στοχευμένοι επαναληπτικοί ψεκασμοί.

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Για την προστασία των πολιτών, ο Βασιλακόπουλος συνέστησε:

χρήση αντικουνουπικών στο σώμα και στον χώρο,

μακριά ρούχα τις βραδινές ώρες,

ανεμιστήρα στα πόδια,

ιδιαίτερη προσοχή από άτομα με ανοσοκαταστολή, που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση.

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Όσα είπε και ο Αναστάσιος Σπαντιδέας

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