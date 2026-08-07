Η πλατφόρμα για να δείτε αναλυτικά όλες τις νέες ειδικότητες στις Δημόσιες ΣΑΕΚ, οι λεπτομέρειες για τους υποψηφίους.

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ανακοίνωσε τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

Συνολικά θα λειτουργήσουν 95 ειδικότητες και 860 τμήματα στις 116 Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. της χώρας, καθώς και στα 17 παραρτήματα ή εκτός έδρας τμήματά τους, προσφέροντας στους υποψηφίους ένα ιδιαίτερα διευρυμένο φάσμα επιλογών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ο σχεδιασμός των ειδικοτήτων βασίστηκε στις προτάσεις των Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ., λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της χώρας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, ώστε η επαγγελματική κατάρτιση να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και στη συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι ειδικότητες που ανακοινώθηκαν έρχονται να προστεθούν σε εκείνες που είχαν ήδη συμπεριληφθεί στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2026, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες επιλογής για τους αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τους νέους Οδηγούς Κατάρτισης, ενώ το προσεχές διάστημα θα αναρτηθούν και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες ανά Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χάρτης Σ.Α.Ε.Κ.», όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε κάθε περιοχή της χώρας πατώντας https://ieklab.sch.gr/saekmap

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Οι αιτήσεις επιλογής και εγγραφής θα υποβληθούν εντός του Σεπτεμβρίου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας https://diek.it.minedu.gov.gr

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. (ΦΕΚ 4676/Β΄/2025). Υπενθυμίζεται ότι η φοίτηση στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας είναι δωρεάν, ενώ οι καταρτιζόμενοι που φοιτούν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους μπορούν να λάβουν στεγαστικό επίδομα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.