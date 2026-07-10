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Για 10η χρονιά σε συνεργασία με 42 Δήμους της χώρας.

Υποτροφίες Σπουδών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ) για νέες και νέους δημότες προσφέρουν και φέτος, για 10η συνεχή χρονιά, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ σε συνεργασία με 42 Δήμους της χώρας μας!



Οι «Υποτροφίες στους Δήμους 2026-2027» εντάσσονται στον διαχρονικό «ΘΕΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ» του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΛΦΑ και απονέμονται από τους Δήμους με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, με στόχο να υποστηριχθούν νέοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν.

Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε Δήμο παρέχονται 2 υποτροφίες σπουδών:

1 πλήρης- διετής- υποτροφία στις Σ.Α.Ε.Κ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας ή Θεσσαλονίκης σε δικαιούχο δημότη, για σπουδές σε περιζήτητες ειδικότητες*

Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας ή Θεσσαλονίκης σε δικαιούχο δημότη, για σπουδές σε περιζήτητες ειδικότητες* 1 ετήσια υποτροφία στις Σ.Α.Ε.Κ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας ή Θεσσαλονίκης σε δικαιούχο δημότη, για σπουδές σε περιζήτητες ειδικότητες*

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συνεργαζόμενοι Δήμοι:

-Βάρη/ Βούλα/ Βουλιαγμένη

-Άγιος Δημήτριος

-Άλιμος

-Γλυφάδα

-Δάφνη/Υμηττός

-Ελληνικό/ Αργυρούπολη

-Ηλιούπολη

-Κορωπί

-Λαύριο

-Παλαιό Φάληρο

-Σαρωνίδα

-Αγία Βαρβάρα

-Πειραιάς

-Πέραμα

-Νίκαια/ Ρέντης

-Κερατσίνι

-Κορυδαλλός

-Σαλαμίνα

-Ασπρόπυργος

-Θεσσαλονίκη

-Σέρρες

-Κατερίνη

-Βέροια

-Κοζάνη

-Καβάλα

-Ιωάννινα

-Νεάπολη/Συκιές

-Εύοσμος/ Κορδελιό

-Δέλτα

-Θερμαϊκός

-Καλαμαριά

-Πυλαία/Χορτιάτης

-Αθήνα

-Μοσχάτο/Ταύρος

-Παιανία

-Μέγαρα

-Μάνδρα/ Ειδυλλία

-Καισαριανή

-Ζωγράφου

-Ραφήνα

-Κόρινθος

-Ερμιονίδα

Δήμοι που δεν περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα λίστα για το Πρόγραμμα Υποτροφιών, μπορούν να καλέσουν στο 210-9640117 και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ώστε να συμπεριληφθούν.

*Η υποβολή συμμετοχών πραγματοποιείται στους Δήμους όπου ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ: ΕΔΩ

*Ειδικότητες Σ.Α.Ε.Κ ΑΛΦΑ για δημότες

Για περισσότερες πληροφορίες: