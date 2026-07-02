Η Νομική, η Ψυχολογία και η Φιλολογία εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρούς ακαδημαϊκούς πυλώνες, ωστόσο η αγορά εργασίας έχει αλλάξει ριζικά και η έμφαση σε καινοτόμα προγράμματα σπουδών είναι αναγκαία.

Μια «ανάσα» μας χωρίζει από την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Ειδικών Μαθημάτων που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 3 Ιουλίου ώστε να δοθεί η σκυτάλη στην συμπλήρωση του Μηχανογραφικού με στόχευση την επιτυχία των υποψηφίων στις Βάσεις 2026 και την εξασφάλιση της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι του 1ου Πεδίου είναι σε αναζήτηση Σχολών και Τμημάτων που ναι μεν έχουν ως βάση τους τις ανθρωπιστικές σπουδές όμως πλέον τις αντιμετωπίζουν ιδωμένες μέσα από τις επαγγελματικές προοπτικές του σήμερα σε συνάρτηση πάντα με την τεχνολογική εξέλιξη, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την ευρεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς.

Η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility παρουσιάζει στο Dnews τις σχολές που οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης αξίζει να εστιάσουν την προσοχή τους όχι όμως μέσα από το κλασικό αντικείμενο σπουδών αλλά μέσα από τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται. Όπως τονίζει «Η επιλογή μιας σχολής δεν πρέπει να γίνεται μόνο με κριτήριο τις βάσεις ή την κοινωνική αναγνώριση ενός επαγγέλματος. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι το κατά πόσο το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και προσφέρει δυνατότητες εξειδίκευσης. Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης διαθέτουν σήμερα πολύ περισσότερες επιλογές από ποτέ. Η επιτυχία δεν θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το πτυχίο, αλλά από την ικανότητα κάθε αποφοίτου να εξελίσσεται διαρκώς, να αποκτά νέες δεξιότητες και να προσαρμόζεται στις αλλαγές της εποχής. Η Θεωρητική Κατεύθυνση δεν περιορίζεται πλέον στα παραδοσιακά επαγγέλματα. Αντίθετα, αποτελεί ένα πεδίο με πολλές και διαφορετικές προοπτικές για όσους επιλέξουν στρατηγικά τις σπουδές τους και επενδύσουν στη διαρκή εξέλιξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.»

Οι νέες καριέρες που «ξεπροβάλλουν» στο 1ο Πεδίο

Παράλληλα με τις κλασικές σπουδές, αναδύεται μια νέα γενιά επαγγελματικών επιλογών που συνδέουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες με την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία. Η συζήτηση γύρω από τις βάσεις εισαγωγής αποκτά διαφορετικό βάρος, καθώς δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό δείκτη αξίας μιας σχολής. Στο επίκεντρο μετατοπίζεται η ποιότητα των σπουδών, η σύνδεση με την αγορά εργασίας και η δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης των αποφοίτων. Η επιτυχία δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την εισαγωγή σε μια σχολή υψηλής ζήτησης, αλλά με την ικανότητα προσαρμογής σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς και απαιτεί διαρκή αναβάθμιση δεξιοτήτων. Το 1ο Επιστημονικό Πεδίο φαίνεται να εισέρχεται σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού, όπου οι παραδοσιακές διαδρομές δεν καταργούνται, αλλά επανατοποθετούνται μέσα σε ένα νέο πλαίσιο. Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν χάνουν τον ρόλο τους, αλλά αποκτούν νέα δυναμική μέσα από τη σύνδεσή τους με την τεχνολογία, την επικοινωνία και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Το «restart» αυτό δεν αφορά μόνο τις σχολές, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια της επαγγελματικής πορείας στη σύγχρονη εποχή.

Η Νομική παραμένει κορυφαία επιλογή, αλλά απαιτεί εξειδίκευση

Η Νομική εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου. Ωστόσο, το επάγγελμα του δικηγόρου δεν είναι πλέον αυτό που ήταν πριν από είκοσι χρόνια. Οι νέοι απόφοιτοι καλούνται να κινηθούν σε σύγχρονους τομείς, όπως το Δίκαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR), η κυβερνοασφάλεια και η κανονιστική συμμόρφωση επιχειρήσεων (Compliance). Οι μεγάλες εταιρείες αναζητούν πλέον νομικούς που, πέρα από τη νομική επιστήμη, κατανοούν και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η εξειδίκευση σε τομείς όπως το Technology Law και το Energy Law αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια.

Ψυχολογία: Ένα επάγγελμα με ολοένα μεγαλύτερη σημασία

Η ψυχική υγεία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κοινωνίας. Η πανδημία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία του επαγγέλματος του ψυχολόγου, ενώ η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας συνεχίζει να αυξάνεται. Σήμερα οι ψυχολόγοι δεν εργάζονται μόνο σε ιδιωτικά γραφεία. Απασχολούνται σε σχολεία, νοσοκομεία, επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων εταιρικής ευεξίας, τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, κέντρα συμβουλευτικής, αλλά και σε εφαρμογές ψηφιακής ψυχικής υγείας. Παράλληλα, ειδικότητες όπως η Σχολική Ψυχολογία και η Νευροψυχολογία παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αγγλική Φιλολογία: Πολύ περισσότερα από την εκπαίδευση

Πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν ότι οι απόφοιτοι Αγγλικής Φιλολογίας προορίζονται αποκλειστικά για τη διδασκαλία. Στην πραγματικότητα, οι επαγγελματικές δυνατότητες είναι πολύ ευρύτερες. Οι επιχειρήσεις αναζητούν ανθρώπους με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για θέσεις όπως UX Writer, Content Designer, SEO Copywriter, Content Strategist και Digital Marketer. Επιπλέον, η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία, όπου οι απόφοιτοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη και εκπαίδευση γλωσσικών μοντέλων.

Επικοινωνία και Ψηφιακά Μέσα

Ο χώρος της επικοινωνίας γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη. Τα τμήματα Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και Ψηφιακών Μέσων προετοιμάζουν αποφοίτους για επαγγέλματα που πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχαν. Digital Marketing, Social Media Management, Branding, Δημόσιες Σχέσεις, Content Marketing και Εταιρική Επικοινωνία αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Καθώς σχεδόν κάθε επιχείρηση επενδύει στην ψηφιακή της παρουσία, οι ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη αυξάνονται συνεχώς.

Οι «δυνατές» επιλογές που λίγοι γνωρίζουν

Πέρα από τις γνωστές σχολές, το 1ο Πεδίο προσφέρει και αρκετά σύγχρονα τμήματα με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνδυάζει την πληροφορική, τα ψηφιακά μέσα, τον πολιτισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε μουσεία, εταιρείες τεχνολογίας, εταιρείες παραγωγής πολυμέσων και οργανισμούς πολιτισμού.

Αντίστοιχα, το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνδέει τη δημιουργικότητα με τις ψηφιακές τεχνολογίες, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης στις δημιουργικές βιομηχανίες.

Εκπαίδευση και Κοινωνική Πολιτική

Τα τμήματα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι κοινωνικές ανάγκες αυξάνονται. Οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην ειδική αγωγή, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ΜΚΟ αλλά και σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

Φιλολογία και Φιλοσοφία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι ανθρωπιστικές επιστήμες όχι μόνο δεν χάνουν τη σημασία τους, αλλά αποκτούν νέα δυναμική. Η ανάπτυξη των Digital Humanities, της ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου και της Ηθικής της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί νέες επαγγελματικές διαδρομές για φιλολόγους και φιλοσόφους. Η ανάγκη για ειδικούς που θα μπορούν να συνδυάζουν την τεχνολογία με τις ανθρωπιστικές αξίες αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.