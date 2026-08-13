Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο οδηγός βυτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση στη Λίμνη Πλαστήρα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο μοτοσικλετιστή.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η «δολοφονική» προσπέραση που καταγράφηκε σε βίντεο

Στο οπτικό υλικό φαίνεται το βυτιοφόρο να επιχειρεί προσπέραση σε στροφή, σε σημείο όπου η συγκεκριμένη κίνηση απαγορεύεται, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, από το αντίθετο ρεύμα κινείται μοτοσικλετιστής, ο οποίος αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή το βαρύ όχημα και πραγματοποιεί ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση.

«Πω πω πω, τι κάνει ρε. Παραλίγο να πεθάνουμε», ακούγεται να λέει ο αναβάτης αμέσως μετά το περιστατικό.

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Πώς εντοπίστηκε ο οδηγός

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστό πού είχε σημειωθεί το περιστατικό.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η επικίνδυνη οδήγηση καταγράφηκε στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Παράλληλα, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό, εντοπίζοντας και τη μεταφορική εταιρεία στην οποία εργάζεται.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Τροχαία Θεσσαλονίκης, καθώς ο οδηγός εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός βρισκόταν στη Χαλκιδική μαζί με το βυτιοφόρο και αναμενόταν να μεταβεί αυτοβούλως στην Τροχαία, προκειμένου να δώσει κατάθεση και να ενημερωθεί για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, ενώ το βίντεο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την έρευνα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επικίνδυνο περιστατικό.